O tej ceremonii zamknięcia będziemy mówić jeszcze długo. Na uroczystym zamknięciu igrzysk olimpijskich nie zabrakło światowych gwiazd, w tym H.E.R., śpiewającej hymn Stanów Zjednoczonych, oraz Toma Cruise'a, o którego występie mówiło się już od kilku dni. Plotki się potwierdziły - aktor faktycznie wykonał własny popis kaskaderski, zjeżdżając liną z dachu francuskiego stadionu, aby przejąć flagę od burmistrzyni Los Angeles, Karen Bass. Następnie wskoczył na motocykl i odjechał, by dostarczyć flagę do USA. W tle rozbrzmiewała piosenka By the Way zespołu Red Hot Chilli Peppers. Cruise wjechał do samolotu, a w nagranym fragmencie wyskoczył z niegu, lądując przy znaku Hollywood, do którego przymocował pięć kół olimpijskich. Zobaczcie pełen występ aktora poniżej.

Tom Cruise na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich [WIDEO]

Paramount Pictures dziękuje Tomowi Cruise'owi

Studio wykorzystało okazję, aby pochwalić Cruise'a za ogrom pracy, jaką włożył w przemysł filmowy - zarówno jako aktor, jak i producent.

- Dzisiejsza ceremonia zamknięcia przyniosła naszemu światu kolejny niesamowity moment Toma Cruise'a, taki, który sprawia, że wspominamy wiele wcześniejszych. Bez względu na misję, on zawsze ją akceptował. Chcemy skorzystać z tej okazji, aby podziękować Tomowi za wszystko, co zrobił dla naszego przemysłu i form sztuki jako aktor i producent. Nieustannie dążył do osiągnięcia najwyższej kompetencji we wszystkich umiejętnościach, które wzbogacają opowieść i doświadczenie dla widzów.

W dalszej części wpisu Paramount wymienia nadzwyczajne umiejętności Toma Cruise'a, które pozwolają mu na samodzielne wykonywanie kaskaderskich popisów, oraz podkreśla jego ogromne poświęcenie dla "ulepszania kina i zapewnienia autentycznej rozrywki dla widzów na całym świecie". Studio pogratulowało również wszystkim sportowcom, którzy wykonywali dyscypliny na igrzyskach i poza nimi. Na zakończenie przypomniano także o nadchodzącej części Mission: Impossible, która trafi do kin 23 maja 2025 roku.

