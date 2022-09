American Pie - nowy film w planach. Pierwsze informacje

Jak donosi The Hollywood Reporter Universal 1440 Entertainment, które należy do Universal Filmed Entertainment Group. Za scenariusz ma odpowiadać Sujata Day (Definition Please), która bardziej znana jest jako aktorka z serialu Niepewne. Szczegóły fabuły nie są znane, ale według źródeł portalu to jest pomysł oryginalny i świeże podejście do serii.

American Pie - historia serii

American Pie miało premierę w 1999 roku. Paul Weitz stał za kamerą, a Adam Herz był scenarzystą. Komedia stała się hitem i osiągnęła status kultowej. Wówczas zebrała z całego świata 235 mln dolarów przy budżecie 11 mln dolarów. Seria doczekała się trzech kontynuacja z oryginalną obsadą oraz pięć spin-offów tworzonych na rynek domowy, więc bez dystrybucji kinowej. Te filmy zbierały bardzo negatywne opinie krytyków i widzów.

American Pie - na ten moment nie wiadomo, kiedy nowa odsłona serii trafi do kin oraz jaki jest plan na nią. Nie wiadomo więc czy to spin-off, reboot czy kontynuacja.