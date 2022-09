Armor Wars nie będzie serialem MCU. Projekt trafi do kin

fot. materiały prasowe

Armor Wars jako serial Disney+ i MCU został ogłoszony w grudniu 2020 roku. Potem o projekcie było bardzo cicho, ale podczas D23 Expo przypomniano, że nadal on powstaje. Jak donosi Deadline, Marvel Studios teraz zmieniło kompletnie plan na ten projekt.

Armor Wars w kinach

6-odcinkowy serial zostanie zmieniony w kinowy film. Yassir Lester, który był scenarzystą serialu, będzie kontynuować swoją pracę przy filmie. Don Cheadle powraca jako James Rhodes / War Machine, czyli główny bohater tej historii.

W sieci huczy od spekulacji, że zmieniono koncept, ponieważ w pewnym sensie Robert Downey Jr. powróci jako Tony Stark / Iron Man. Jednak nie chodzi o wskrzeszenie postaci, ale o sztuczną inteligencję opartą na Starku. Na razie jednak nie ma żadnych przecieków, czy może to być prawda, więc jest to spekulacja.

Na ten moment projekt nie ma reżysera ani daty premiery, więc nie wiadomo, do jakiej fazy MCU będzie on należeć. Nie jest to pierwsza sytuacja, w której Marvel Studios dokonuje takiej zmiany. Pierwotnie Hawkeye miał być filmem, a potem został przerobiony na serial.