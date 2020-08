An Americkan Pickle - nowa komedia z Sethem Rogenem pojawi się w HBO GO. Jest polski tytuł

Źródło: HBO Max

Amerykanin w marynacie to komedia, która do tej pory była znana jako An American Pickle. Prawa do dystrybucji produkcji HBO Max przejęło w kwietniu, po wybuchu pandemii. Produkcja miała swoją premierę na platformie 6 sierpnia. Okazuje się, że będzie ona również dostępna w Polsce na HBO GO. Komedia trafi do oferty serwisu już 23 sierpnia. W podwójnej, głównej roli w filmie występuje Seth Rogen. Za kamerą Amerykanina w marynacie stanął Brandot Trost. W obsadzie są także Sarah Snook i Jorma Taccone.

Amerykanin w marynacie to adaptacja serii wydawanej w magazynie New Yorker autorstwa Simona Richa, który napisał scenariusz do filmu. Bohaterem komedii jest imigrant pracujący w fabryce ogórków, który przypadkowo został zakonserwowany na 100 lat i budzi się we współczesnym Brooklynie. Dowiaduje się, że jego jedynym żyjącym krewnym jest pewien programista. Bohater próbuje się z nim skontaktować.