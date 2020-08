HBO GO - ponad 40 tytułów przeznaczonych do usunięcia z końcem sierpnia. Oto lista

materiały prasowe

Jak wiadomo mimo licznych produkcji, które trafiają do serwisu HBO GO, są również takie, na które kończy się licencja i są one usuwane z platformy. Do końca sierpnia taki los czeka ponad 40 tytułów reprezentujących różne gatunki. Wśród najciekawszych z nich znajdują się Iniemamocni, LEGO: Przygoda, To nie jest kraj dla starych ludzi, Kraina jutraoraz pierwsze dwie części serii Noc w muzeum. Poniżej przedstawiamy pełną listę. Być może zdążycie nadrobić któreś z nich zanim zostaną usunięte.

materiały prasowe

Tytuły przeznaczone do usunięcia:

Alicja po drugiej stronie lustra (2016) (2020-08-31)

Alicja w krainie czarów (2010) (2020-08-31)

Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość (2003) (2020-08-31)

Dobry listonosz (2016) (2020-08-31)

Dom wampirów (1971) (2020-08-31)

Iniemamocni (2004) (2020-08-31)

Joel (2018) (2020-08-31)

Kraina Jane Austen (2013) (2020-08-31)

Kraina jutra (2015) (2020-08-31)

Krystal (2017) (2020-08-31)

LEGO Przygoda (2014) (2020-08-31)

Lemoniada (2018) (2020-08-31)

Litość (2018) (2020-08-31)

Mała Brytania (2003) (2020-08-31)

Milcząca rewolucja (2018) (2020-08-31)

Na granicy cienia (2011) (2020-08-31)

Nie rozmawiaj z Irene (2017) (2020-08-31)

Noc w muzeum 2 (2009) (2020-08-31)

Noc w muzeum (2006) (2020-08-31)

Ogród z brązu (2017) (2020-08-31)

Pojedynek (1977) (2020-08-31)

Posłuch (2018) (2020-08-31)

Powiązania (2017) (2020-08-31)

Przedszkolanka (2018) (2020-08-31)

Sejf (2017) (2020-08-31)

Statyści (2005) (2020-08-31)

Szukając siebie (2000) (2020-08-31)

Tacy byliśmy (1973) (2020-08-31)

Ted - w imię miłości (2018) (2020-08-31)

To nie jest kraj dla starych ludzi (2007) (2020-08-31)

Uczciwa kobieta (2014) (2020-08-31)

W błękicie (2017) (2020-08-31)

Wściekłe psy (2011) (2020-08-31)

Z perspektywy Paryża (2018) (2020-08-31)

Zabójczy Bóg (2017) (2020-08-31)

Załoga G (2009) (2020-08-31)

Zemsta Luny (2017) (2020-08-31)

Ziemia pod nogami (2019) (2020-08-31)

Ziemski raj (2018) (2020-08-31)

Zniszcz mnie (2017) (2020-08-31)

Złe wychowanie Cameron Post (2018) (2020-08-31)

Ładunek (2018) (2020-08-31)

Żniwa (2018) (2020-08-31)