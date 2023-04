Ana de Armas jako Wonder Woman? Aktorka ma jedną odpowiedź na ten fancasting

materiały prasowe

Ana de Armas wystąpiła w filmie Randka, bez odbioru i dzięki temu udziela wywiadów. W rozmowie z Wired Auto Complete padło pytanie o to, czy zostałaby nową Wonder Woman, jeśli James Gunn oraz Peter Safran zdecydują się obsadzić kogoś nowego w tej roli. Ana de Armas ma tu prostą i konkretna odpowiedź, dlaczego nie jest tym w ogóle zainteresowana.

Wonder Woman nie dla Any de Armas

- Odnoszę wrażenie, że Gal Gadot jest w tym świetna. Powinna nadal to grać.

Gal Gadot niedawno powróciła do roli Wonder Woman w filmie Shazam! Gniew bogów. Jednakże po skasowaniu filmu Wonder Woman 3 nie wiadomo, co dalej z jej współpracą z DCU. Ani James Gunn, ani Peter Safran nie podali definitywnej i konkretnej odpowiedzi, że Gal Gadot pozostanie Wonder Woman w ich DCU.

Przypomnijmy, że pierwszy kinowym filmem i nowym otwarcie DCU będzie Superman: Legacy w reżyserii i według scenariusza Jamesa Gunna, którego premiera odbędzie się w 2025 roku.