Twórcy The Expanse powracają z nowym serialem. Wcześniej stworzyli najlepszy serial sci-fi ostatnich lat

fot. Syfy/Amazon

Po sukcesie The Expanse, twórcy serialu powracają z nową produkcją powstałą we współpracy z Amazonem. Projekt to serialowa adaptacja serii książek Captive's War autorstwa Jamesa S.A. Corey'a. Premiera pierwszej części odbyła się w sierpniu i została bestsellerem New York Timesa.

Adaptacja jest częścią nowego projektu Expanding Universe, który jest efektem współpracy Amazona i showrunnerów (Narena Shankara i Brecka Eisnera) oraz scenarzystów (Daniela Abrahama i Ty Francka) The Expanse. Za jakiś czas mają zostać zapowiedziane kolejne produkcje w ramach tego projektu.

Captive's War – co wiadomo?

Pojawił się już potencjalny opis fabuły.

Osadzone w odległej przyszłości imperiów galaktycznych i obcych cywilizacji, a także zainspirowane biblijną Księgą Daniela Captive's War opowiada o grupie więźniów, którzy powstają z popiołów katastrofy, aby zniszczyć podbite społeczeństwo, do którego należą, od środka. To epicka opowieść o przemieniającej się sile indywidualności w totalitarnym świecie.

Na razie nie mamy jeszcze informacji o produkcji ani dacie premiery serialu w serwisie Amazon Prime Video.

Wszystkie sześć sezonów The Expanse dostępne jest na Amazon Prime Video.