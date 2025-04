Ta osoba nie będzie pracowała przy 4 sezonie Białego Lotosu! Powodem konflikt z twórcą

fot. Max // HBO

Kompozytor muzyki w Białym Lotosie, Cristobal Tapia de Veer powiedział w wywiadzie dla The New York Times, że trzeci sezon serialu HBO będzie jego ostatnim. Powodem okazał się trwający od dłuższego czasu konflikt z twórcą i scenarzystą serialu Mike’iem Whitem. Starcia między nimi osiągnęły apogeum podczas pracy nad trzecim sezonem serialu, stąd decyzja o odejściu.

Biały Lotos – odejście kompozytora

Tapia de Veer przyznał, że miał zupełnie inne wizje na muzykę w serialu, niż White. Wizją twórcy w pierwszym sezonie było coś przypominającego "muzykę w tle", którą można usłyszeć „na Ibizie, w jakimś klubie o spokojnej, seksownej atmosferze". Kompozytor powiedział, że "trzymał się tego, co robił", a mantrą jego procesu twórczego stało się "Jak umieścić całą tą dziwną muzykę w tym serialu?".

Gdy w sezonie trzecim zmieniono motyw przewodni serialu, Tapia de Veer powiedział, że otrzymał telefony od TMZ i innych mediów, ponieważ ludzie byli z tego powodu wściekli. W odpowiedzi kompozytor wysłał SMS do producenta programu, by omówić wydanie dłuższej wersji oryginalnej melodii przewodniej serialu, popularnej już wśród widzów.

Uznał, że to dobry pomysł. Ale później Mike to usunął – nie był z tego zadowolony. Mam na myśli, na tamtym etapie mieliśmy między sobą konflikt na zawsze, tak myślę. Więc on po prostu mówił "nie" na wszystko. Więc po prostu wrzuciłem to na mój YouTube.

Tapia de Veer dodał też, że już pogodził się ze swoim odejściem.

Oglądałem nagrody Emmy i tam jest jedna rzecz, z której jestem naprawdę dumny, a mianowicie to, że czuję, że nigdy się nie poddałem. Może byłem nieprofesjonalny i na pewno Mike uważa, że ​​zawsze byłem nieprofesjonalny wobec niego, ponieważ nie dałem mu tego, czego chciał. Ale to, co mu dałem, sprawiło, że wiesz — dostaliśmy nagrodę Emmy i ludzie oszaleli.

Finałowy odcinek 3 sezonu serialu Biały lotos pojawi się na Max już w najbliższy poniedziałek, 7 kwietnia.