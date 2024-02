Andor – zakończono zdjęcia do 2. sezonu. Diego Luna pożegnał się z rolą

materiały prasowe

Po problemach związanych ze wstrzymaniem produkcji z powodu ubiegłorocznego strajku scenarzystów i aktorów, zdjęcia do drugiego sezonu Andora właśnie się zakończyły. O nakręceniu serialu poinformował Diego Luna za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Andor - zdjęcia do 2. sezonu zakończone

Zdjęcia wznowiono na początku stycznia i twórcom wystarczył miesiąc dodatkowej pracy, aby zakończyć produkcję drugiego sezonu serialu. Teraz nowe odcinki Andora czeka długi okres postprodukcji, który potrwa prawdopodobnie przez cały bieżący rok.

Diego Luna w emocjonalnym wpisie pożegnał się z rolą Cassiana Andora i podziękował ekipie za wspólną pracę:

Dzisiaj ostatni dzień zdjęć do Andora. Nie mógłbym być bardziej wdzięczny całej ekipie za to niesamowite przeżycie i lata ciężkiej pracy. Nad tą produkcją pracowało ponad 700 osób, więc nie sposób się pożegnać i podziękować każdemu z osobna, dlatego tu piszę. DZIĘKUJĘ za okazaną miłość i wspaniałe przeżycie. Do zobaczenia wkrótce.

Na drugi sezon Andora będziemy musieli poczekać do 2025 roku. Niedawno Disney zaprezentował listę serialowych nowości z Gwiezdnych wojen na najbliższe miesiące, nie uwzględniając na niej kontynuacji Andora. W 2024 roku fani uniwersum będą mogli obejrzeć trzeci sezon Gwiezdnych wojen: Parszywej zgrai, a także Skeleton Crew, The Acolyte i drugi sezon Gwiezdnych wojen: Opowieści Jedi.