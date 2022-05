Android 13 oraz Pixel 7 zapowiedziane na Google I/O 2022

fot. zrzut ekranu YouTube

Na tegorocznym Google I/O 2022 firma podkreśla istotę bezpieczeństwa, więc nic dziwnego, że w Androidzie 13 również kładą na to nacisk, w tym m.in. na bezpieczny i prywatny standard wiadomości tekstowych RCS, który ma zastąpić SMS, oraz poprawę zabezpieczeń Google Wallet, który poszerza możliwości Google Pay. Ulepszono też ostrzeżenia o trzęsieniach ziemi, które smartfony z Androidem 13 wykrywają za pomocą akcelerometru i wyświetlają pełnoekranowe alerty, które pokazują co zrobić w przypadku zagrożenia. To ważne w Kalifornii, gdzie mieści się przecież siedziba firmy.

Google Wallet to przeprojektowana wersja Google Pay, w której bezpiecznie i prywatnie przechowywane są karty płatnicze, bilety na imprezy, karty parkingowe, karty szczepień, karty ubezpieczenia zdrowotnego, bilety lotnicze i wiele innych dokumentów. Jest to kompleksowe rozwiązanie dla użytkowników systemu Android 13, które ma zastąpić portfel noszony od lat w kieszeni. W planach jest także obsługa cyfrowego prawa jazdy w USA, które zadebiutuje w 2022 roku. Google zapowiedziało również, że będzie wprowadzać cyfrowe dokumenty tożsamości także w innych krajach.

fot. zrzut ekranu YouTube

W Androidzie 13 znajdą się udoskonalenia Material You, motywu przewodniego Androida, jak choćby poprawione sterowanie odtwarzaniem na ekranie blokady, które dostosowuje się do puszczanej muzyki. Google zainspirowało się też funkcją Handoff znaną ze sprzętów Apple i wygląda na to, że od Tiramisu począwszy można będzie łatwo przekazać zdjęcia i multimedia między produktami z systemem Android. Pojawi się także funkcja „Fast pair”, która umożliwi szybsze parowanie urządzeń, jak słuchawek czy tabletów, a także wielu innych rodzajów urządzeń inteligentnych.

Większy nacisk położono też na ponad dwadzieścia aplikacji Google, które mają być zoptymalizowane pod kątem tabletów, więc Android 13 wygląda na pierwszą dużą wersję dostępną dla tabletów, a także składanych urządzeń, więc być może do rodziny oprócz Pixel Tablet dołączy też kiedyś Pixel Fold.

fot. zrzut ekranu YouTube

Na Google I/O 2022, po ogłoszeniu Google Pixel 6a, firma zaskoczyła od razu zapowiadając serię Google Pixel 7. Spodziewaliśmy się, że ten telefon (i wersja Pro) zadebiutuje w październiku, i to prawdopodobnie wtedy zobaczymy oficjalną premierę, więc na razie jest to tylko szybki rzut oka. Z pojawiających na prezentacji zdjęć wynika, że Google Pixel 7 Pro będzie miał trzy obiektywy, podczas gdy Pixel 7 będzie miał tylko dwa, czyli tak samo, jak miało to miejsce w przypadku modeli Pixel 6 i 6 Pro. Oba telefony będą korzystać z kolejnej generacji chipsetu Google Tensor, który zadebiutował w serii 6 – powinny więc być szybsze i sprytniejsze.

fot. zrzut ekranu YouTube

Nie jest to może zbyt wiele, ale i tak o wiele więcej, niż spodziewaliśmy się wiedzieć o telefonach Google Pixel 7 na pół roku przed ich prawdopodobną październikową premierą.