Animal Crossing z własnym Monopoly. Premiera jeszcze w tym roku

fot. Hasbro

Animal Crossing: New Horizons to jedna z najpopularniejszych gier ubiegłego roku. Ta sympatyczna produkcja o życiu na wyspie w towarzystwie antropomorficznych zwierząt sprzedała się w nakładzie przekraczającym 30 milionów egzemplarzy. Nic więc dziwnego, że doczekała się ona szeregu gadżetu: od oficjalnych poduszek i odzieży, poprzez figurki Amiibo, a na limitowanej edycji konsoli Nintendo Switch kończąc. W tym roku do tego grona dołączy kolejny produkt, który może zainteresować fanów marki: gra planszowa Monopoly w świecie AC.

Będzie to wariacja na temat klasycznego Monopoly. Gracze będą przemierzać plansze i kolekcjonować znane z gry owady, ryby, skamieliny i owoce. Za zgromadzoną walutę kupimy dekoracje, za które otrzymamy punkty Nook Miles. Zwycięzcą rozgrywki będzie ta osoba, której uda się ich zgromadzić jak najwięcej.

Animal Crossing Edition Monopoly zadebiutuje w sierpniu tego roku w cenie 25$, a więc około 100 zł.

Animal Crossing Edition Monopoly