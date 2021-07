The Lord of the Rings: Gollum z nową datą premiery. Nastawcie się na długie oczekiwanie...

fot. Nacon

Fani uniwersum Władcy Pierścieni czekający na grę The Lord of the Rings: Gollum, ponownie będą musieli wykazać się sporą cierpliwością. Data premiery gry była już kilkukrotnie przesuwana, a teraz podano nieco bardziej konkretny termin, kiedy będziemy mogli ją sprawdzić. Niestety jest on bardzo odległy - na Nacon Connect ujawniono, że Gollum zawita na PC i konsole dopiero jesienią 2022 roku.

Opublikowano też nowy materiał wideo, w którym Harald Riegler ze studia Daedalic Entertainment opowiada o grze. Jego wypowiedzi przeplatane są nowymi materiałami z rozgrywki.

The Lord of the Rings: Gollum ma przedstawić życie Golluma, jakie nie zostało do tej pory szczegółowo opisane - od zniewolenia pod Mroczną Wieżą, aż po pobyt u elfów w Mrocznej Puszczy. Rozgrywka połączy elementy zręcznościowe (skakanie, wspinaczka) oraz skradankowe. Tytułowy bohater będzie mógł też eliminować napotkanych wrogów z ukrycia. Istotną rolę odegrają też podejmowane w toku zabawy decyzje.