Animal Crossing: New Horizons - duża aktualizacja 2.0 zadebiutowała przed czasem

fot. Nintendo

Ostatnie miesiące przyzwyczaiły graczy do regularnych opóźnień: wiele z wyczekiwanych tytułów trafi na rynek później, niż pierwotnie zakładano. Tym razem mamy jednak do czynienia z odwrotną sytuacją. Animal Crossing: New Horizons otrzymało dużą, bezpłatną aktualizację z numerem 2.0... dzień wcześniej, niż sugerowały oficjalne zapowiedzi.

Update jest naprawdę obszerny. Wprowadza on do gry m.in. nowe postacie niezależne, takie jak Brewster oraz Kapp'n. Ten pierwszy zaoferuje postaciom graczy możliwość wypicia kawy w jego lokalu, drugi zaś zabierze ich na wyprawy na ukryte wyspy z różnymi warunkami, florą i fauną. Wśród nowości znajduje się też możliwość ustalenia "rytmu dnia" mieszkańców naszej wyspy oraz... gotowanie.

Więcej na ten temat aktualizacji 2.0 dowiecie się z poniższego wideo.

Warto również przypomnieć, że już 5 listopada zadebiutuje płatne DLC Happy Home Paradise. Dodatek będzie dostępny także w ramach abonamentu Nintendo Switch Online + Expansion Pack.