Animal Crossing: New Horizons doczeka się… kosmetyków do makijażu

Animal Crossing: New Horizons okazało się prawdziwym fenomenem 2020 roku. Tytuł ten zadebiutował w marcu i spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Gracze pokochali spokojną, relaksującą rozgrywkę, która dla wielu okazała się bardzo pomocna w lepszym znoszeniu izolacji wynikającej z pandemii koronawirusa. Nic więc dziwnego, że produkcja Nintendo doczekała się też szeregu gadżetów – m.in. akcesoriów do Switcha czy limitowanej wersji konsoli. Już wkrótce na rynek trafią zaś… kosmetyki do makijażu.

Mowa konkretnie o cieniach do powiek, które powstają we współpracy z firmą ColourPop Cosmetics. Szczegóły na ten temat trzymane są w tajemnicy i wszystkie najważniejsze informacje, w tym cenę, poznamy 28 stycznia. Jak na razie zainteresowani mogą zapisać się do newslettera i w ten sposób zagwarantować sobie pierwszeństwo w otrzymaniu detali.

https://twitter.com/NintendoAmerica/status/1350148378659852288

Animal Crossing: New Horizons dostępne jest wyłącznie na konsoli Nintendo Switch. Pod koniec września 2020 roku poinformowano, że gra sprzedała się w ponad 26 milionach egzemplarzy, co uplasowało ją na drugim miejscu najlepiej sprzedających się gier na tę platformę.