STALKER 2 – produkcja gry przebiega bez problemów. Twórcy ujawniają nowe informacje

GSC Game World

STALKER 2 to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier na konsolę Xbox Series X/S. Pod koniec ubiegłego roku opublikowano krótki teaser z rozgrywką, który pozwalał zapoznać się z atmosferą tej produkcji i rzucić okiem na oprawę. Teraz twórcy postanowili nieco obszerniej wypowiedzieć się na temat tego materiału, jednocześnie ujawniając pewne informacje na temat głównego bohatera i postapokaliptycznego świata, który zwiedzimy w ich produkcji.

Nowym protagonistą będzie niejaki Skif. W niedawnym zwiastunie bohater znajduje się w opuszczonej szkole w Prypeci, miejscu wyjątkowo niebezpiecznym, w którym nikt nie chciałby się znaleźć. Okazuje się jednak, że ktoś się tam wybrał, na co wskazuje rozpalone ognisko i znajdująca się w pobliżu gitara. Skif zdaje sobie sprawę z promieniowania i decyduje się szukać ochrony w pobliskim budynku. To jednak nie koniec problemów, bo sprzęt odmawia posłuszeństwa, a w cieniu ktoś się czai – twórcy zapewniają jednak, że to „znajoma twarz”.

Oprócz opisu zwiastuna, deweloperzy zdradzili również, że prace postępują zgodnie z planem i na każdej z platform mamy doczekać się najwyższej możliwej jakości. Gra ma zaoferować między innymi szybkie ładowanie i ray tracing oraz rozdzielczość 4K (wyłącznie na Series X).

STALKER 2 – premiera w 2021 roku. Od pierwszego dnia tytuł ten dostępny będzie w ramach abonamentu Xbox Game Pass.