fot. Nintendo

Reklama

Nintendo poinformowało o nadchodzącej aktualizacji Animal Crossing: New Horizons — gry, która zadebiutowała w 2020 roku i stała się ogromnym hitem, sprzedając ponad 50 milionów egzemplarzy. Już za kilka miesięcy ten doceniony przez graczy i krytyków tytuł otrzyma nie tylko wsparcie dla Nintendo Switch 2, ale także pokaźną porcję nowej zawartości.

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition wprowadzi obsługę kontrolerów Joy-Con 2, które będzie można wykorzystać w trybie myszy, co ułatwi dekorowanie domów, tworzenie projektów czy notatek. Pojawi się również rozszerzony tryb online dla maksymalnie 12 osób (wcześniej 8). Dodatkowo gracze będą mogli korzystać z kamery, by pokazać swoją twarz podczas zabawy, oraz z mikrofonu, aby wzywać mieszkańców wyspy.

Animal Crossing: New Horizons - co nowego w aktualizacji 3.0?

Wraz z premierą wersji Nintendo Switch 2 Edition pojawi się także bezpłatna aktualizacja 3.0, która wprowadzi m.in.:

Hotel, w którym gracze będą mogli dekorować pokoje, zapewniając gościom udany pobyt;

Zwiększoną pojemność domu – do 9000 przedmiotów (zamiast dotychczasowych 5000);

Nową lokację – Slumber Island, pozwalającą dekorować inne wyspy i zapraszać tam graczy bez ingerencji w wygląd głównej wyspy;

Nowe przedmioty i współprace z markami LEGO, The Legend of Zelda i Splatoon ;

; Możliwość grania w retro gry z konsol NES i SNES (dla abonentów Nintendo Switch Online).

Premiera Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition i aktualizacji 3.0 została zaplanowana na 15 stycznia 2026 roku.