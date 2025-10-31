Reklama
Animal Crossing: New Horizons z nową, zaskakującą aktualizacją! W grze pojawi się współpraca z LEGO

Nintendo postanowiło przypomnieć graczom o Animal Crossing: New Horizons. Po ponad pięciu latach od premiery gra otrzyma nie tylko wersję na Nintendo Switch 2, ale też sporo nowej zawartości, w tym crossovery z LEGO i The Legend of Zelda.
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  animal crossing 
zwiastun animal crossing: new horizons Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition
Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition - LEGO fot. Nintendo
Nintendo poinformowało o nadchodzącej aktualizacji Animal Crossing: New Horizons — gry, która zadebiutowała w 2020 roku i stała się ogromnym hitem, sprzedając ponad 50 milionów egzemplarzy. Już za kilka miesięcy ten doceniony przez graczy i krytyków tytuł otrzyma nie tylko wsparcie dla Nintendo Switch 2, ale także pokaźną porcję nowej zawartości.

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition wprowadzi obsługę kontrolerów Joy-Con 2, które będzie można wykorzystać w trybie myszy, co ułatwi dekorowanie domów, tworzenie projektów czy notatek. Pojawi się również rozszerzony tryb online dla maksymalnie 12 osób (wcześniej 8). Dodatkowo gracze będą mogli korzystać z kamery, by pokazać swoją twarz podczas zabawy, oraz z mikrofonu, aby wzywać mieszkańców wyspy.

Animal Crossing: New Horizons - co nowego w aktualizacji 3.0?

Wraz z premierą wersji Nintendo Switch 2 Edition pojawi się także bezpłatna aktualizacja 3.0, która wprowadzi m.in.:

  • Hotel, w którym gracze będą mogli dekorować pokoje, zapewniając gościom udany pobyt;
  • Zwiększoną pojemność domu – do 9000 przedmiotów (zamiast dotychczasowych 5000);
  • Nową lokację – Slumber Island, pozwalającą dekorować inne wyspy i zapraszać tam graczy bez ingerencji w wygląd głównej wyspy;
  • Nowe przedmioty i współprace z markami LEGO, The Legend of Zelda i Splatoon;
  • Możliwość grania w retro gry z konsol NES i SNES (dla abonentów Nintendo Switch Online).

Premiera Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition i aktualizacji 3.0 została zaplanowana na 15 stycznia 2026 roku.

Źródło: youtube.com

