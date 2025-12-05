Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Koszmarne recenzje Pięciu koszmarnych nocy 2. To jeden z najgorszych sequeli w historii

Krytycy mieli już nieprzyjemność obejrzenia Pięciu koszmarnych nocy 2. Jedynka podobała się fanom, ale czy dwójce uda się powtórzyć ten sukces? Tutaj zdecydowanie więcej rzeczy poszło nie tak.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Pięć koszmarnych nocy 2 
recenzje krytyków
Pięć koszmarnych nocy 2 fot. materiały prasowe
Reklama

Five Nights at Freddy's to uznana seria gier, która ma ogromną rzeszę fanów. Przełożyło się to na stworzenie kinowej adaptacji, która w 2023 roku bardzo dobrze sobie poradziła w box office. Krytycy nie mieli jednak litości - zaledwie 33% pozytywnych opinii. O wiele bardziej łaskawa była widownia - 86% w serwisie Rotten Tomatoes. Kontynuacja obiecywała, że będzie jeszcze straszniej, a fani gier znajdą coś dla siebie. Czy tym razem udało się przekonać krytyków?

Amazon Prime Video - nowości na grudzień 2025. Powrót Fallout i świąteczne komedie

Odpowiedź brzmi - zdecydowanie nie. Pięć koszmarnych nocy 2 w serwisie Rotten Tomatoes "cieszy się" wynikiem zaledwie 11% pozytywnych opinii. To znaczny spadek nawet przy krytykowanej jedynce. Do momentu pisania tego tekstu ukazały się łącznie 54 teksty, a zatem nie jest to opinia małego grona, ale do narzekań włączyło się wielu recenzentów. Co dokładnie poszło nie tak?

Pięć koszmarnych nocy 2 - recenzje krytyków

To zdecydowanie gorsza część od oryginału, który przynajmniej miał dużo serca. Krytycy dali wotum zaufania Blumhouse, ale ich oczekiwania nie zostały spełnione. Film jest jeszcze mniej straszny od poprzednika. Bazuje tylko na jumpscare'ach. Nie pomaga to, że jest przeznaczony dla osób powyżej trzynastego roku życia - przez to nie ma ani grozy, ani nawet krwi czy kreatywnych zabójstw. Fani slasherów na pewno nie znajdą tu nic dla siebie, o ile nie lubią serii gier.

Wielkim problemem jest scenariusz. Twórca gier i scenarzysta tego filmu, Scott Cawthon, nie potrafi dobrze napisać ludzkich i emocjonalnych historii. Nie potrafił też przełożyć języku gry komputerowej na film. Obsada robiła, co mogła, ale to też nie wystarczyło, żeby tchnąć życie w ten projekt.

Historia jest nadmiernie skomplikowana, pozbawiona ciekawych momentów, grozy i napięcia. Brakuje też elementu rozrywkowego, jak w niektórych slasherach, które chociaż potrafiły bawić lub obrzydzać kreatywnymi scenami śmierci. Pięć koszmarnych nocy 2 jest po prostu... koszmarnie nudne i nieciekawe. A jeśli już zaczniecie się śmiać, to nie w tych momentach, w których chcieliby tego twórcy projektu.

Z drugiej strony - krytycy są prawie przekonani, że fani pokochają kolejną część tej serii. Jest całe mnóstwo odniesień do gier i nawiązań. Właściwie scenariusz składa się prawie wyłącznie z tego. Na dorosłych momenty grozy i jumpscare'y nie robiły większego wrażenia, ale z racji przeznaczenia tej produkcji również dla młodszych odbiorców, oni mogą bawić się znacznie lepiej w trakcie seansu. W ramach podsumowania - jeden z krytyków porównał nowy film Blumhouse do Mortal Kombat 2: Unicestwienie, które jest jednym z najgorszych sequeli w historii, a jednak fani mają względem niego sporo nostalgii. 

Źródło: rottentomatoes.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Pięć koszmarnych nocy 2 
recenzje krytyków
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

Oceń

2025
Pięć koszmarnych nocy 2
Zobacz w kinie Pięć koszmarnych nocy 2 Horror

Najnowsze

1 Wonder Woman
-

Gal Gadot uczciła 12. rocznicę obsadzenia jej w roli Wonder Woman. Nagranie próbne z Benem Affleckiem

2 Star Trek: Starfleet Academy - oficjalne zdjęcie z nowego serialu science fiction
-

Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty - plakat jak z serialu młodzieżowego. Tak wyglądają bohaterowie

3 Starship Troopers: Ultimate Bug War
-

Nadciąga nowa gra w uniwersum Żołnierzy Kosmosu. Starship Troopers: Ultimate Bug War to FPS dla fanów retro

4 Wiedźmin - Ciri
-

Freya Allan płakała po odejściu Cavilla z Wiedźmina. Sama się nad tym zastanawiała

5 Total War: Medieval III
-

Klimatyczny teaser zapowiada Total War: Medieval III! Na premierę gry przyjdzie nam jednak długo czekać

6 Spider-Man: Całkiem nowy dzień - zdjęcie z planu
-
Plotka

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - trwają dokrętki. Na plan wraca kluczowa postać

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e10

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s16e19

SpongeBob Kanciastoporty

s16e18

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e234

Moda na sukces

s33e10

The Graham Norton Show

s42e65

s2025e237

Anderson Cooper 360

s2025e241

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Gabriel Luna
Gabriel Luna

ur. 1982, kończy 43 lat

Maciej Musiałowski
Maciej Musiałowski

ur. 1993, kończy 32 lat

Amy Acker
Amy Acker

ur. 1976, kończy 49 lat

Paula Patton
Paula Patton

ur. 1975, kończy 50 lat

Tamara Feldman
Tamara Feldman

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

9

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV