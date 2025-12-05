W ostatnim czasie pojawiły się plotki, że twórcy serialu Percy Jackson i bogowie olimpijscy pracują nad rebootem Power Rangers. Teraz serwis MovieWeb potwierdza, że doniesienia są prawdziwe.
Czytaj więcej: Rycerz Siedmiu Królestw - finałowy zwiastun. Przygoda, jakiej w Westeros jeszcze nie było
Podczas premiery 2. sezonu Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy, którego dwa pierwsze odcinki trafią na Disney+ 10 grudnia, Jonathan E. Steinberg i Dan Shotz zostali zapytani o powrót Power Rangers. Ten pierwszy odpowiedział wprost:
Nie zdradzili, czy będzie to kontynuacja serialu z lat 90., filmu z 2017 roku czy zupełnie coś nowego. Ale Shotz dodał ze śmiechem:
Plotki o Power Rangers pojawiły się po raz pierwszy w marcu tego roku. Mówiło się, że twórcy piszą scenariusz oraz będą pełnić funkcje showrunnerów i producentów wykonawczych nowego serialu. Poinformowano również, że Hasbro zajmie się produkcją serialu, który ma być nową odsłoną serii "dla zupełnie nowego pokolenia fanów, a jednocześnie zachwyci tych, którzy już znają i kochają świat Power Rangers".
Źródło: movieweb.com