Power Rangers powrócą! Twórcy serialu Percy Jackson potwierdzają: "Plotka jest prawdziwa"

Jonathan E. Steinberg i Dan Shotz​​ pracują nad rebootem kultowego serialu lat 90. Potwierdzili te doniesienia w nowym wywiadzie.
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  reboot 
power rangers
Power Rangers fot. materiały prasowe
W ostatnim czasie pojawiły się plotki, że twórcy serialu Percy Jackson i bogowie olimpijscy pracują nad rebootem Power Rangers. Teraz serwis MovieWeb potwierdza, że doniesienia są prawdziwe.

Czytaj więcej: Rycerz Siedmiu Królestw - finałowy zwiastun. Przygoda, jakiej w Westeros jeszcze nie było

Podczas premiery 2. sezonu Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy, którego dwa pierwsze odcinki trafią na Disney+ 10 grudnia, Jonathan E. Steinberg i Dan Shotz zostali zapytani o powrót Power Rangers. Ten pierwszy odpowiedział wprost:

Plotka jest prawdziwa. Nie mogę ci nic powiedzieć, ale jestem bardzo, bardzo podekscytowany tą historią.

Nie zdradzili, czy będzie to kontynuacja serialu z lat 90., filmu z 2017 roku czy zupełnie coś nowego. Ale Shotz dodał ze śmiechem:

Zadajesz pytania, na które wiesz, że nie mogę odpowiedzieć. Powiedzmy, że bardzo liczymy na ożywienie tej historii, więc na razie to wszystko, co mogę zdradzić.

Plotki o Power Rangers pojawiły się po raz pierwszy w marcu tego roku. Mówiło się, że twórcy piszą scenariusz oraz będą pełnić funkcje showrunnerów i producentów wykonawczych nowego serialu. Poinformowano również, że Hasbro zajmie się produkcją serialu, który ma być nową odsłoną serii "dla zupełnie nowego pokolenia fanów, a jednocześnie zachwyci tych, którzy już znają i kochają świat Power Rangers".

MMPR Productions Inc. // Renaissance-Atlantic Films // Saban Entertainment // Toei Company

Źródło: movieweb.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  reboot 
power rangers
Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

