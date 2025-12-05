Duże zmiany w Sezonie Boskiej Interwencji w Diablo 4. Bardziej wymagający wrogowie i powrót Azmodana

fot. Blizzard Entertainment

Reklama

Jedenasty sezon przyniesie między innymi bardziej wymagających i sprytniejszych wrogów. Ich zachowanie ma być bardziej rozbudowane i mniej przewidywalne, a przeciwnicy będą pełnić różne role na polach bitwy. Dodatkowo potwory z afiksami mają być trudniejsze do pokonania.

Zmianom ulegnie także system przedmiotów. Hartowanie i doskonalenie mają ułatwić ulepszanie ekwipunku. Pojawi się również Uświęcenie, czyli potężne, ostateczne ulepszenie, dzięki któremu wyposażenie będzie można obdarzyć nową mocą legendarną lub też ulepszyć, dodać bądź zastąpić jego afiks, a nawet uczynić dany przedmiot niezniszczalnym.

Diablo 4: Sezon Boskiej Interwencji - zwiastun

Bardziej wymagające staną się także postępy sezonowe — przed przejściem do kolejnej rangi konieczne będzie ukończenie podziemi wieńczących. W zamian gracze mogą liczyć na bardziej atrakcyjne nagrody.

Pełną listę zmian i nowości w 11. sezonie Diablo 4 znajdziecie na oficjalnej stronie gry.