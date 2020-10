Animowane uniwersum DC trafi do HBO GO. Wiemy kiedy premiery!

Źródło: DC/Screen Rant

Jak udało nam się ustalić HBO GO ma w planach zebrać w jednym miejscu wszystkie animowane filmy stworzone przez Warner Bros i DC Comics. Na pierwszy ogień idą produkcje z Batmanem. Już 15 listopada w bibliotece platformy pojawi się pierwsza paczka zawierające następujące tytuły:

Batman: Atak na Arkham

Batman: Hush

Batman i Harley Quinn

Batman: Mroczny rycerz - Powrót cz.1

Batman: Mroczny rycerz - Powrót. Część 2

Batman: Powrót Jokera

Batman: Zabójczy żart

Batman: Powrót Zamaskowanych Krzyżowców

Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że nie są to wszystkie animowane z Rycerzem z Gotham jakie powstały ale trzeba przyznać, że jest to dobry początek. Zwłaszcza, że takie tytuły jak Batman: Hush czy Batman: Powrót Zamaskowanych Krzyżowców nie były w Polsce wydane na DVD, więc jest to poniekąd ich premiera.

Choć nie ma co ukrywać, mamy nadzieję że w tej kolekcji pojawi się niedługo Batman: Maska Batmana, czyli jedna z najlepszych filmowych animacji o gacku. W kolejce czekają oczywiście jeszcze przygody Ligi sprawiedliwości, Supermana czy Green Lanterna. Jeśli faktycznie HBO GO uda się zebrać wszystkie animacje w jednym miejscu to będzie piękny prezent dla wszystkich fanów DC Comics.