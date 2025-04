Gwiazda Szoguna wybrała nowy film. To będzie film akcji twórcy Johna Wicka!

fot. FX Network

Reklama

Jak donosi Deadline, Anna Sawai zagra główną rolę w filmie How to Rob a Bank, którego reżyserem jest David Leitch. Współtwórca Johna Wicka ma na koncie także takie filmy akcji jak Kaskader, Bullet Train, Deadpool 2 i Atomic Blonde. Sawai wcieli się w jedną z głównych postaci obok Nicholasa Houlta oraz Pete’a Davidsona. Będzie to nowa kinowa rola po sukcesie Szoguna i zdobyciu nagrody Emmy za fenomenalną kreację Mariko.

Andrew Garfield w Avengers: Secret Wars? Jedna reakcja wystarczyła, by rozpalić spekulacje

Co wiemy o How to Rob a Bank?

Projekt jest realizowany przez Amazon MGM Studios, ale według Deadline film będzie mieć tradycyjną dystrybucję kinową. W Prime Video pojawi się dopiero dużo później.

Szczegóły fabuły nie są znane, jednak można się ich domyślać po tytule. Najprawdopodobniej, w swoim charakterystycznym stylu pełnym humoru, akcji i dystansu, Leitch pokaże dosłownie "jak obrabować bank”. Za produkcję odpowiada 87North Productions, a w ekipie tradycyjnie znaleźli się kaskaderzy z firmy Leitcha.

Sawai niedawno zakończyła pracę nad drugim sezonem serialu Monarch, a obecnie pracuje na planie komediodramatu o dorastaniu zatytułowanego (Saint) Peter w reżyserii Petera Farrelly’ego.