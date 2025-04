Anomalia z datą premiery. Kontynuacja Anihilacji w maju

Znak JednymSłowem

Southern Reach to cykl, który należy do nurtu new weird, czyli mieszanki różnych konwencji fantastycznych. W tym roku wydawnictwo Znak JednymSłowem postanowiło przypomnieć polskim czytelnikom wcześniej wydane trzy powieści, a także wydać nową część, niedawno napisaną przez autora.

Seria rozpoczyna się zekranizowaną powieścią Jeffa VanderMeera pt. Anihilacja - ten tytuł został w Polsce wznowiony w marcu. Wydawca idzie za ciosem i już na 21 maja zapowiada premierę drugiego tomu zatytułowanego Anomalia (wcześniej ukazał się pod tytułem Ujarzmienie).

W Anomalii poznamy dalszy ciąg historii wokół tajemniczej Strefy X - miejsca, w którym nie można ufać zmysłom, a osoby z niej powracające są odmienione.

Anomalia - opis i okładka

Źródło: Znak JednymSłowem

Po dwunastej ekspedycji nic nie jest już takie samo.

John Rodriguez, zwany Kontrolerem, nowo mianowany szef agencji rządowej Southern Reach, jako kolejny próbuje rozwikłać zagadkę Strefy X. Przesłuchania, które prowadzi, nie dają jednak rezultatów. Dziwne wielogodzinne nagrania wideo wywołują w nim trudny do opisania niepokój. Do tego wszelkie postępy musi raportować tajemniczemu, nieznoszącemu sprzeciwu Głosowi.

Każde nowe odkrycie przynosi coraz więcej pytań. Nie tylko tych o istotę Strefy X, ale też o przeszłość Kontrolera.

Czy będzie mógł zawrócić, gdy znajdzie się na granicy szaleństwa?

Pewne jest tylko jedno: w tym świecie nie wolno ufać nawet własnym zmysłom.