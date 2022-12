Ant-Man 3 - Scott Lang nie będzie już "zapychaczem" w MCU, ani żadnym "dodatkiem do Avengers"

Marvel

Ant-Man 3 - szykujcie się na to, że ten film będzie monumentalny w każdym tego słowa znaczeniu. Jego reżyser, Peyton Reed, udzielił właśnie wywiadu dla serwisu Entertainment Weekly, w którym wyjawił kilka szczegółów na temat przyszłorocznej produkcji. Twórca z pełną mocą podkreślił, że jego ekranowa opowieść stanie się widowiskiem z krwi i kości, a on sam na tym polu "wyważył drzwi Kevina Feige". Miał bowiem serdecznie dość traktowania Scotta Langa jako swoistego "zapychacza" w obrębie MCU:

Ludzie wcześniej czuli się tak: o, Ant-Man, dodatek, albo przepłukanie podniebienia po filmach o Avengers. W przypadku mojej trzeciej produkcji stwierdziłem, że nie chcę już uchodzić za środek do przepłukania podniebienia. Chcę zrobić coś tak wielkiego jak wielkie są filmy o Avengers.

Później reżyser krok po kroku rzucał nowe światło na poszczególne postacie. Tak mówi o Cassie Lang:

Relacja Scotta z jego córką jest jednym z najbardziej ekscytujących wątków dla mnie jako reżysera. Cassie jest już teraz młodą kobietą, sama rozpoczęła przygodę z kwestiami naukowymi. Czytała wszystkie artykuły i notatki Hanka Pyma, a aspekt technologii kwantowej pochłonął ją bez reszty.

W kwestii Kanga Zdobywcy Reed dodaje:

To jest jeden z tych ponadczasowych złoczyńców Marvela, jak Loki czy Doktor Doom. W komiksach panuje nad czasem, podróżuje przez jego strumienie. W filmie jego sytuacja jest jednak trochę inna - on nie istnieje w ten linearny sposób jak my, nie funkcjonuje od momentu narodzin do śmierci. (...) Dlaczego chciałem postawić właśnie na Kanga? Zawsze przypomina mi się Otello - jest tam taka postać, Jago, najbardziej złożona na poziomie charakteru. Istnieje niewiele rzeczy, których on nie byłby w stanie zrobić.

A tak reżyser mówi o tajemniczej postaci Billa Murraya:

On gra postać z przeszłości Janet van Dyne. Jednym z głównych tematów filmu są rodzinne sekrety, sprawy, o których nawet najbliżsi sobie nie mówią. (...) Przeszłość można zostawić za sobą, ale ona może zawsze znaleźć sposób na to, by do nas wrócić. I właśnie to Bill reprezentuje w naszym filmie.

Ant-Man 3 - co wyjawia zwiastun? Analiza i easter eggi

Już początek zwiastuna pokazuje nam, że Scott Lang stał się popularny jako superbohater. Wspomina w narracji z offu, że przeszedł drogę od bycia przestępcą do zostania Avengerem.

Film Ant-Man i Osa: Kwantomania zadebiutuje w kinach 17 lutego przyszłego roku.