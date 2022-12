Ant-Man i Osa: Kwantomania - jaki gatunek filmu? Kevin Feige o tym, jak ważna jest to seria

materiały prasowe

Ant-Man i Osa: Kwantomania to widowisko MCU, które rozpocznie 5. Fazę Kinowego Uniwersum Marvela. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że w filmie Scott Lang, Cassie, Hope, Hank i Janet trafią do Wymiaru Kwantowego. Okazuje się, że Kang Zdobywca jest wielkim zagrożeniem, z którym muszą walczyć mieszkańcy tego miejsca. Jednak wkrótce z nieznanych powodów, antagonista będzie potrzebował pomocy Ant-Mana.

Szef Marvel Studios, Kevin Feige przy okazji CCXP 2022 w Brazylii, podzielił się z fanami tym, jak seria przygód o Ant-Manie jest obecnie "na szczycie MCU". Widowisko otworzy 5. fazę, która składać się będzie z kilku kontynuacji, ale też właśnie zakończeń trylogii, jak np. Strażnicy Galaktyki 3. Feige zapytany o to, jak czuje się z tym, że 5. fazę otwiera film o Ant-Manie powiedział, że bardzo się z tego cieszy, bo kocha to, jak pierwszy Ant-Man zakończył fazę drugą. Wspomniał o podróży Scotta Langa od bycia kryminalistą do ratowania świata, zauważając, jak cieszy go fakt, że obecnie jest to seria znajdująca się "na szczycie" Kinowego Uniwersum Marvela.

Sam Peyton Reed, reżyser widowiska pytany był o to, jak czuje się tworząc film otwierający nową fazę MCU. Zdradza, że będzie to największa przygoda, na jaką Ant-Man i Osa wybrali się do tej pory. Zdradza też, że Kang będzie innym złoczyńcą od wszystkich, których widzowie mieli okazję zobaczyć. Przy okazji Disney potwierdził gatunek produkcji, który określono jako "Sci-Fi Adventure". Nie jest to zatem specjalnie zaskakujące, chociaż przy filmie Ant-Man i Osa mówiono, że zawiera dużo elementów komedii romantycznej. Dla porównania inne produkcje MCU z ostatniego czasu oraz ich klasyfikacje gatunkowe:

Ant-Man 3 - zdjęcia i plakat

Ant-Man i Osa: Kwantumania

W obsadzie produkcji zobaczymy Paula Rudda jako Ant-Mana, Evangeline Lilly jako Osę, Michaela Douglasa jako Hanka Pyma, Michelle Pfeiffer jako Janet van Dyne, Kathryn Newton jako Cassie Lang i Jonathana Majorsa jako Kanga Zdobywcę.

Zobacz także:

Ant-Man i Osa: Kwantomania - premiera filmu na świecie 17 lutego 2023 roku.