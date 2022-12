Ant-Man 3 wyjawi tożsamość tajemniczego "Dobroczyńcy" Sonny'ego Burcha? Reżyser komentuje

W filmie Ant-Man i Osa z 2018 roku pojawił się poboczny wątek, którego bohaterem był Sonny Burch - działający na czarnym rynku handlarz technologią, który chciał wejść w posiadanie tunelu kwantowego zaprojektowanego przez Hanka Pyma. Antagonista koniec końców ujawnił, że działa na zlecenie tajemniczego "Dobroczyńcy". Jak do tej pory nie dowiedzieliśmy się, kim jest ta postać; fani spekulowali, że może nią być M.O.D.O.K., The Leader czy nawet Norman Osborn.

Teraz reżyser przyszłorocznej produkcji Ant-Man 3, Peyton Reed, został zapytany o to, czy w nadchodzącej historii tożsamość "Dobroczyńcy" zostanie ujawniona. Wygląda jednak na to, że na te informacje będziemy musieli poczekać dłużej:

Jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie, będziesz musiał jeszcze trochę poczekać. Uwielbiam Sonny'ego Burcha i wcielającego się w niego, którego przecież sam obsadziłem w tej roli. Tak, ta postać z całą pewnością pracowała dla kogoś innego. Nie wiem, czy odpowiemy na to w tym filmie (w Ant-Manie 3 - przyp. aut.), ponieważ mamy w nim do opowiedzenia wiele historii rozgrywających się w Wymiarze Kwantowym. To jednak cudowne, że fani mają na ten temat swoje teorie.