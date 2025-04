Borderlands 4 z nową datą premiery. Zapowiedziano też pokaz rozgrywki

fot. Gearbox Software

Jest nowa data premiery gry Borderlands 4! I to nie jest smutna informacja, wręcz przeciwnie. CEO Gearbox Software, studia odpowiedzialnego za grę, potwierdził, że premiera została przyspieszona o dwa tygodnie w stosunku do wcześniej zapowiadanego terminu. Tym samym na planetę Kairos przybędziemy już 12 września. Przyspieszenie premiery wywołało spekulacje wśród fanów, że może to być związane z potencjalną kolizją z datą premiery GTA 6, choć nie ma oficjalnego potwierdzenia tej teorii.

To nie jedyne informacje, jakie Pitchofrd miał do przekazania graczom. W filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych, oznajmił on również, że na najbliższym State of Play, które odbędzie się 30 kwietnia, będziemy mogli zobaczyć Borderlands 4 w akcji. Sony z kolei, które jest organizatorem State of Play poinformowało, że prezentacja będzie trwała 20 minut.

Najbliższe State of Play rozpocznie się o godzinie 23 czasu polskiego.