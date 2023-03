Ant-Man 3 - czy krytyka może mieć wpływ na Avengers 5? Scenarzysta komentuje

fot. materiały prasowe

Ant-Man i Osa: Kwantomania to nowy film MCU, który spotkał się z dużą krytyką. Jednym z bardziej negatywnie ocenianych elementów widowiska jest scenariusz autorstwa Jeffa Lovenessa. Twórca wypowiadał się wielokrotnie w mediach po premierze filmu i bronił kilku swoich decyzji, ale też zapewniał, że docierają do niego wszystkie te głosy.

Teraz w nowym wywiadzie dla ComicBook.com zdradził, jaki wpływ będzie miała krytyka na jego pracę przy scenariuszu do filmu Avengers: The Kang Dynasty.

Jestem w trakcie pisania Avengers: The Kang Dynasty w tym momencie... Są to więc dzikie tygodnie da mnie, aby pisać największy film wszech czasów i widzieć siebie przedstawianego w ten sposób... Także jest to ciekawa mieszanka tych obu rzeczy.

Loveness mówił dalej, że pomimo takiego odbioru projektu, jego czas spędzony nad nim nie mógł być bardziej ekscytującym doświadczeniem. Dodaje, że w tym zawodzie po czasie zauważa się wady i rzeczy, które można było zrobić lepiej, ale elementy takie jak Kang czy MODOK niezmiennie go ekscytują. Dodał też stanowczo, że reakcje na Kwantomanię nie mają żadnego wpływu jeśli chodzi o pisanie Avengers. Wspomina, że musiał przyzwyczaić się do zetknięcia się z opiniami szczerze zachwyconymi i tymi przeciwnymi. Zauważył jednak, że to doświadczenie na pewno jakoś przełoży się na pisanie w tym sensie, że dojrzał i jest jeszcze bardziej gotów na powierzone mu zadanie.

