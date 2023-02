Ant-Man 3 to najważniejszy film uniwersum od czasu Avengers: Koniec gry

fot. materiały prasowe

Szef MCU i Marvel Studios, Kevin Feige promuje film Ant-Man i Osa: Kwantomania. W rozmowie z Rotten Tomatoes zapowiedział otwarcie, że ten początek 5. fazy MCU jest zarazem najważniejszym filmem uniwersum od czasu Avengers: Koniec gry.

MCU - Kevin Feige komentuje

- Ze wszystkich filmów, które zrobiliśmy od czasu Końca gry, ten łączy wszystko ze sobą z większej historii i dlatego jestem nim najbardziej podekscytowany. 4. faza przedstawiła wiele fajnych postaci na Disney+ i w kinach. Oni wszyscy będą odgrywać w przyszłości ważne role. Teraz, gdy zaczynamy 5. fazę widzowie zaczną dostrzegać szerszy obraz historii, która wprowadzi do kolejnego filmu o Avengers.

Wcześniej mówiono, że Ant-Man 3 bezpośrednio wprowadzi do widowiska Avengers: The Kang Dynasty. Ma tego dokonać poprzez historię, której konsekwencje zmienią filmowe uniwersum Marvela na zawsze. Porównano to do sytuacji, którą stworzył film Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, a także Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz. Jako że scenarzystą Ant-Mana 3 jest Jeff Loveness to przejście ma być naturalne, bo on również pisze avengers 5.

Ant-Man i Osa: Kwantomania - premiera 17 lutego 2023 roku.

