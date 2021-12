Ant-Man 3 - tak wygląda wielki zły MCU. Kang Zdobywca wycieka do sieci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Oficjalnie wiemy, że Jonathan Majors ma rolę Kanga Zdobywcy w filmie Ant-Man 3, który będzie wyświetlany pod tytułem Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Majors zadebiutował w serialu Loki jako Ten, Który Trwa, czyli wariant Kanga z alternatywnego świata równoległego. W Ant-Manie 3 najwyraźniej zobaczymy w końcu jest groźną wersję, która dla przyszłości MCU jest tym, kim był Thanosem przez wiele lat Sagi Nieskończoności. Dzięki wyciekowi zdjęcia pamiątki ekipy kaskaderów mamy pierwsze spojrzenie na to, jak Kang będzie wyglądać. Wszystko wskazuje na to, że ta wersja będzie wierna komiksom.

Ant-Man 3 - Kang

Kim jest Kang Zdobywca?

Swego czasu Piotr Piskozub w szczegółach opisał komiksową historię Kanga. Dzięki temu będziecie wiedzieć, czego mniej więcej oczekiwać po następcy Thanosa w roli głównego złoczyńcy na lata.

Ant-Man 3 - premiera w 2023 roku.