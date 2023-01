Ant-Man 3 to "Diuna Jodorowskiego w Marvelu"? Internauci kpią ze słów scenarzysty

Marvel/Empire

W najnowszym numerze magazynu Empire ukaże się obszerny raport na temat filmu Ant-Man 3 - do sieci trafiło już jednak kilka istotnych informacji podchodzących z wydania, które zadebiutuje 19 stycznia. Tą najczęściej komentowaną są słowa scenarzysty Jeffa Lovenessa, który porównał nadchodzącą wielkimi krokami odsłonę MCU do "Diuny Jodorowskiego w obrębie Marvela". Nie tak znowu mała część internautów kpi z tak przedstawionej analogii. Filmowiec, opisując Wymiar Kwantowy, który ma być głównym miejscem akcji, stwierdził więc:

To zabawne miejsce. Istnieją tu nieograniczone możliwości tworzenia, jak również wszelkie różnorodności i przejawy obcego życia. Słowem: to Diuna Jodorowskiego w obrębie Marvela.

Przypomnijmy, że w połowie lat 70. legendarny Alejandro Jodorowsky przymierzał się do ekranizacji słynnej powieści Franka Herberta - sama księga grafik koncepcyjnych produkcji liczyła sobie ponad 3000 stron. Film ostatecznie nie został zrealizowany, zapisując się w historii kinematografii jako "dzieło zbyt ambitne, żeby mogło powstać". To właśnie ten fakt akcentują internauci komentujący słowa Lovenessa, zauważając, że porównanie opowieści Ant-Man i Osa: Kwantomania do rzeczonej wersji Diuny, której koniec końców nie zobaczył nikt, jest nie na miejscu.

Inna grupa komentatorów idzie krok dalej: przekonują oni, że ukazane w zwiastunach i pozostałych materiałach promocyjnych Ant-Mana 3 efekty specjalne są "pstrokate" bądź wskazują na ich "trudne do wytrzymania" natężenie w poszczególnych scenach. Zdaniem tych internautów 93-letni dziś Jodorowsky powinien poczuć się urażony porównaniem jego wyjątkowego stylu wizualnego do "napaćkania" CGI w wideo zapowiadających kolejną odsłonę MCU.

Oto pozostałe z ważnych informacji zawartych w udostępnionych przez Empire materiałach:

Janet Van Dyne ma posiadać "bogatą historię relacji z Kangiem Zdobywcą i nierozwiązane z nim problemy"; Kevin Feige

szef Marvel Studios dodał, że firma chciała oficjalnie rozpocząć 5. fazę z MCU z Ant-Manem w roli głównej, gdyż ten ostatni "zasłużył na to wyróżnienie" - "nie ma być on już dłużej pomocnikiem czy uosobieniem humoru, ale ustawia się na pierwszej linii frontu walki o uniwersum";

reżyser Peyton Reed

Kang w nowym zwiastunie pojawia się jeszcze częściej niż w pierwszym. Co istotne, poznajemy go jako znacznie mroczniejszy wariant od Tego, który trwa z serialu Loki. Dowiadujemy się także, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, kim jest Ant-Man.

Na oficjalnym profilu Marvel India na Twitterze pojawiło się z kolei wideo zapowiadające 5. fazę MCU:

Film Ant-Man i Osa: Kwantomania zadebiutuje w polskich kinach już 17 lutego.