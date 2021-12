Ant-Man and the Wasp: Quantumania - kto zagra TEGO złoczyńcę? To jednak nie Jim Carrey

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Plotka o filmie Ant-Man and the Wasp: Quantumania pochodzi z dwóch wiarygodnych źródeł. Daniel Richtman umieścił ją na swoim Patreonie oraz potwierdził ją portal Geeks Worldwide w swoich niezależnych źródłach. Według nich Corey Stoll zagra złoczyńcę znanego jako M.O.D.O.K. Znamy go z Ant-Mana, w którym grał czarny charakter znany jako Yellowjacket. Stoll najwyraźniej będzie jego głosem, a tym samym plotka o powiązaniu Jima Carreya z tą rolą zostaje zdementowana.

Wcześniej MCU Direct twierdził, że M.O.D.O.K. będzie istotnym graczem w Ant-Manie 3 i w dalszym etapie rozwoju MCU. Nie wiadomo nic o fabule, więc nie wiemy, jaki będzie mieć on związek z Kangiem Zdobywcą (Jonathan Majors), czyli nowym głównym złym całego uniwersum, który w tym filmie również się pojawi.

Kim jest M.O.D.O.K.?

MODOK w komiksach to George Tarleton, naukowiec AIM, który w wyniku eksperymentów dających mu wybitną inteligencję zmutował w istotę wyglądającą jak wielka głowa.

Ant-Man 3 - premiera w kinach w 2023 roku.

