Daredevil w MCU, ale co z innymi postaciami Netfixa? Jest komentarz

materiały prasowe

Szef Marvel Studios, Kevin Feige oficjalnie i otwarcie potwierdził, że Charlie Cox powróci jako Daredevil/Matt Murdock w MCU. Naturalnie więc w wywiadach padają kolejne pytania o inne postacie z seriali Netflixa. Według plotek powrócić mają Vincent D'Onofrio (Kingpin), Krysten Ritter (Jessica Jones) oraz Jon Bernthal (Punisher). Feige nie potwierdził żadnej pogłoski, ale wygłosił komentarz o potencjalnym powrocie innych postaci niż Daredevil.

Tak powiedział w rozmowie ze screenrant.com i choć niczego nie potwierdza, wydźwięk komentarza wydaje się na tyle pozytywny, że można uznać, iż jest coś na rzeczy. Odnosi się on do filmu Spider-Man: Bez drogi do domu (premiera w polskich kinach 17 grudnia), więc najwyraźniej on odpowie na milion pytań.

- Zawsze mówię, gdy jakaś postać wraca do piaskownicy Marvela, że staje się ona kolejnym narzędziem opowiadania historii w MCU. Tak jak mówiłem wcześniej, dobre wieści zostaną ujawnione, gdy ludzie w końcu obejrzą film.

Vincent D'Onofrio jeszcze nie został potwierdzony, aczkolwiek wszystkie znaki sugerują, że zobaczymy go w pierwszym sezonie Hawkeye'a. Aktor pogratulował na Twitterze powrotu Charliemu Coxowi.

https://twitter.com/vincentdonofrio/status/1467967579369074690

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze