Ant-Man i Osa: Kwantomania - jeszcze nie ustalono całego planu na Kanga? Scenarzysta komentuje

Ant-Man i Osa: Kwantomania nie tylko otwiera 5. Fazę Kinowego Uniwersum Marvela, ale także wprowadza wreszcie postać Kanga Zdobywcy. Z filmu więcej możemy dowiedzieć się na temat jego motywacji, ale ostatecznie na koniec zostaje pokonany przez Ant-Mana i Osę. Jaki los spotkał Kanga i czy twórcy mają dokładnie wszystko zaplanowane?

Scenarzysta trzeciego Ant-Mana oraz twórca nadchodzącego Avengers: The Kang Dynasty, Jeff Loveness zdradził w rozmowie z The Hollywood Reporter, że wciąż próbują ustalić, jaka przyszłość czeka tę postać.

Jesteśmy w trakcie rozgryzania tego. Jestem daleko ze swoim scenariuszem do Avengers, ale powiem wam, kiedy to rozgryziemy. Mamy plan i mamy historię, ale celem w tej chwili - nie zdradzając zbyt wiele - jest pokazanie prawdziwej wszechstronności i pasji, jaką ma Jonathan Majors. Czuję, że jestem największym szczęściarzem na świecie, ponieważ mogę pisać dla najbardziej ekscytującego młodego aktora, jakiego widziałem od dawna. I tak, krótko mogę powiedzieć, że nie mogę nic powiedzieć, ale nieco większa odpowiedź brzmi, że Kang to legion. Zobaczymy więc, jaki jest ten legion i dostaniemy na pewno wspaniałe występy od najlepszego obecnie aktora.

Wygląda zatem na to, że istnieje ogólny zarys historii, ale jeszcze nie do końca wiedzą w MCU, jak przejść od Kwantomanii do Dynastii Kanga. Wcielanie się przez Majorsa w różne warianty daje ogrom możliwości, jak również jest mocno ryzykowne. Być może zatem wciąż wszystkie te pomysły dopiero klarują się w szeregach Marvel Studios.

W rozmowie z THR, scenarzysta ujawnił jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy. Poniżej w punktach skrótowe informacje:

mieliśmy otrzymać perspektywę Hope na multiwersum i idące za tym możliwości. Ostatecznie to i wiele innych wątków zostało wyciętych z filmu.

Loveness pracuje nad scenariuszem do filmu Avengers razem z reżyserem, Destinem Danielem Crettonem i Majorsem.

Hank Pym miał mieć w filmie krótki wątek filtru z kimś o imieniu Linda. W roli tej mieliśmy zobaczyć Jennifer Coolidge

nie uważa, że widzowie mają problem z rozumieniem koncepcji multiwersum. W ostatnim czasie było kilka produkcji (między innymi Wszystko wszędzie naraz

Kiedy scenarzysta dołączył do projektu, mieli dużą dowolność. Reżyser, Peyton Reed chciał jednak filmu epickiego, dziejącego się niemal w całości w Wymiarze Kwantowmy, natomiast Kevin Feige chciał postać Kanga.

