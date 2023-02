Marvel - największe błędy i problemy 4. i 5. fazy MCU. Grzechy (nie) do wybaczenia?

Marvel/Disney+

Kinowe Uniwersum Marvela filmem Ant-Man i Osa: Kwantomania na dobre przeszło ze swojej 4. do 5. fazy - nastał więc doskonały moment na to, aby pokusić się o garść podsumowań. Składa się tak, że ostatnia odsłona MCU całkiem dobrze uwypukla wszystkie błędy i problemy, z którymi cały projekt zmaga się od przynajmniej kilkunastu miesięcy. Choć filmy i seriale Domu Pomysłów w dalszym ciągu powinniśmy uznawać za okręt flagowy popkultury, ich fani przeżywali już znacznie lepsze chwile, mając zarazem sporo mniej powodów do niepokoju.

Ant-Man 3 stał się jedną z najgorzej ocenianych przez krytyków i widzów produkcji Marvel Studios. W sieci raz po raz pojawiają się doniesienia na temat tego, jak firma traktuje pracujących dla niej specjalistów od efektów specjalnych, wymagając od nich niemal niemożliwego. Seriale Moon Knight, Ms. Marvel czy zwłaszcza Mecenas She-Hulk musiały zmierzyć się z zaskakująco dużą krytyką ze strony odbiorców. Z przecieków z Domu Pomysłów dowiadujemy się, że Kevin Feige i spółka pod nadzorem włodarzy Disneya będą próbowali wdrażać w najbliższej przyszłości swoisty "program naprawczy". Nie trzeba więc znawcy branży, aby biorąc wszystkie powyższe czynniki pod uwagę dojść do wniosku, że MCU tłuste lata ma już raczej za sobą.

Poniżej przedstawiamy Wam naszym zdaniem największe błędy i problemy 4. i - jak wyraźnie sugeruje Kwantomania - 5. fazy MCU. Wszystkie z nich równie dobrze moglibyśmy po prostu określić mianem "rozczarowań", życząc sobie, aby w skali długofalowej okazały się one jedynie czkawką, a nie gwoździem do trumny bądź co bądź największej filmowo-serialowej franczyzy wszech czasów.

MCU - największe błędy i problemy 4. i 5. fazy Kinowego Uniwersum Marvela

Niemal każdy z nowych filmów w trakcie kampanii promocyjnej zostaje w ten czy inny sposób porównany do produkcji Avengers: Koniec gry – rzecz w tym, że z jednej strony analogie te wydają się całkowicie nieuzasadnione, z drugiej samo Endgame podniosło oczekiwania fanów do tego stopnia, iż żadna odsłona MCU – zwłaszcza te poświęcone samodzielnym bohaterom – nie jest w stanie im sprostać. Na tym polu Marvel Studios może padać ofiarą bądź co bądź nakręcanego przez same siebie „hajpu”.

MCU - ranking filmów od najgorszego do najlepszego

31. Eternals - 47% na Rotten Tomatoes