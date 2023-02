Thunderbolts - gwiazda The Walking Dead z kluczową rolą w filmie MCU

fot. AMC

Jak donosi Deadline. nominowany do Oscara za rolę w Minari, Steven Yeun dostał kluczową rolę w widowisku Marvel Studios zatytułowanym Thunderbolts. Dziennikarz twierdzi, że ta rola nie jest tylko ważna dla tej historii, ale też pojawi się w późniejszych produkcjach MCU. Yeun przede wszystkim jest znany z serialu The Walking Dead, a ostatnio mogliśmy go oglądać w filmie Nie!. Na ten moment nie ma przecieków jaką postać może on zagrać.

Thunderbolts - obsada

W grupie Thunderbolts są Red Guardian Yelena Belova, Bucky/Zimowy żołnierz, Taskmaster, Walker oraz Duch. W te role wcielą się odpowiednio David Harbour, Florence Pugh, Sebastian Stan, Olga Kurylenko, Wyatt Russell oraz Hannah John-Kamen. Ekipę ma zebrać Valentina Allegra de Fontaine, którą ponownie zagra Julia Louis-Dreyfus. Za kamerą stanie Jake Schreier, a autorem scenariusza jest Eric Pearson.

Thunderbolts - premiera 26 lipca 2024 roku.

Zobacz także: