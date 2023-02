Ant-Man i Osa: Kwantomania - sceny po napisach zmiażdżą. Kang pokaże potęgę, Avengers 5 zyska zagrożenie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Sceny po napisach to tradycja MCU, ale dawno nie widzieliśmy w nich czegoś naprawdę ważnego dla uniwersum. To ma się zmienić wraz z filmem Ant-Man i Osa: Kwantomania. Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami fabuła tego widowiska ma bezpośrednio wprowadzić widzów do filmu Avengers 5: The Kang Dynasty. Patrząc na opisy, które są SPOILEROWE, łatwiej będzie pojąć, dlaczego potęga Kanga Zdobywcy jest większa niż Thanosa.

Wyciek pochodzi z kanału MarvelStudiosSpoilers na reddicie – moderatorzy wrzucają tam wyłącznie zweryfikowane informacje ze sprawdzonych źródeł. Mimo że publikowane tam ciekawostki wiele razy znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości, wciąż traktujemy je jak plotki.

Ant-Man 3 - sceny po napisach

Przede wszystkim potwierdzono, że są dwie sceny po napisach, które są ważne dla MCU. Tym razem nie są to tylko humorystyczne wstawki. Jeszcze raz ostrzegamy przed potencjalnymi spoilerami!

Scena po napisach #1

W pierwszej scenie mamy zobaczyć... Radę Kangów, która omawia los Kanga, którego poznaliśmy w Ant-Manie 3 i który prawdopodobnie został zabity. Wśród Kangów są postacie z komiksów: Immortus, Rama-Tut i potencjalnie filmowa wersja Szkarłatnego Centuriona (jednak w innym kolorze). Nie są oni zadowoleni z tego, że ich wygnany wariant został zabity. Chcą powstrzymać superbohaterów, którzy zaczęli mieszać w multiwersum i mogą zniszczyć wszystko, co razem budowali. Wzywają do boju wszystkich Kangów, aby zrealizować swój plan. Scena kończy się w wielkim koloseum pełnym wariantów Kanga Zdobywcy. To właśnie pokazuje potęgę tego złoczyńcy i wyjaśnia, dlaczego jest silniejszy niż Thanos. Kang nigdy nie jest sam!

Scena po napisach #2

Otoczenie przywodzi na myśl lata 30. lub 40. XX wieku. Widzimy scenę z kolejnym wariantem Kanga, znanym jako Victor Timely. Wygląda bardzo podobnie do komiksowej wersji – ma charakterystyczny wąs. Z widowni przyglądają mu się... przerażony Loki oraz zmieszany Mobius, czyli bohaterowie serialu Loki.

Ant-Man 3 - premiera w kinach już 17 lutego 2023 roku. Już niedługo przekonamy się, czy przecieki są prawdziwe.

Warianty znanych bohaterów Marvela. Czy trafią do MCU w Secret Wars?

Aby pokonać Kangów, potrzeba armii superbohaterów. Według nas w produkcji mogłyby się pojawić takie postacie:

Agent Venom - Flash Thompson połączony z symbiotem. Jest on agentem S.H.I.E.L.D i pojawiał się między innymi w serialach animowanych Ultimate Spider-Man i Avengers Assemble

Bohaterowie Marvela, którzy mogą pojawić się w Avengers 6