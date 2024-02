Kilka gier od PlayStation Studios trafi do kosza. To efekt zwolnień w branży

fot. PlayStation

Reklama

Jim Ryan, prezes Sony Interactive Entertainment, ogłosił zwolnienia obejmujące około 900 osób w różnych strukturach i wewnętrznych studiach należących do PlayStation. Obejmą one pracowników m.in. Insomniac Games, Naughty Dog, Guerilla Games i Firesprite. Do sprawy odniósł się Hermen Hulst, szef PlayStation Studios. Przekazał on, że w związku z tym część z tworzonych aktualnie gier trafi do kosza.

Przeglądaliśmy nasze studia i portfolio, oceniając projekty w różnych fazach rozwoju, i zdecydowaliśmy, że niektóre z tych projektów nie będą kontynuowane - powiedział Hulst bez wdawania się w szczegóły. - Nasza filozofia zawsze polegała na umożliwianiu eksperymentów twórczych. Czasem świetne pomysły nie stają się świetnymi grami. Czasem projekt jest rozpoczynany z najlepszymi zamiarami, zanim zmiany na rynku czy w branży prowadzą do zmiany planu - dodał.

Nie wiadomo, o jakie projekty może chodzić, ale według plotek w przypadku Firesprite mowa o grze-usłudze na podstawie marki Twisted Metal, z kolei jeśli chodzi o London Studios to tutaj do kosza mogła trafić zupełnie nowa marka, nad którą prace trwały od 2022 roku. Jason Schreier wskazuje, że ten tytuł miał zielone światło do pełnej produkcji.