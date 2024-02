Zwolnienia w PlayStation Studios. Obejmą między innymi Naughty Dog i Guerilla Games

fot. SIE

Sony Interactive Entertainment poinformowało o zwolnieniach, które obejmą łącznie około 900 osób, stanowiących 8% wszystkich zatrudnionych. Jak ujawnił Jim Ryan, prezes Sony Interactive Entertainment, na taki krok zdecydowano się z uwagi na zmiany w branży i po to, by przygotować się na to co nadejdzie w przyszłości. Ryan dodał również, że są to niezwykle utalentowani ludzie, którzy przyczynili się do ich sukcesu i jest on im bardzo wdzięczny za ich wkład.

Z pełną treścią oświadczenia możecie zapoznać się na oficjalnej stronie Sony Interactive Entertainment. Znajdziecie tam również dłuższą wiadomość e-mail, którą Jim Ryan rozesłał do pracowników.

https://twitter.com/PlayStation/status/1762467941927276771

W osobnym wpisie, którego autorem jest Hermen Hulst, szef PlayStation Studios, podano nieco więcej szczegółów na temat zwolnień w zespołach tworzących gry. Z tekstu dowiadujemy się, że zwolnienia obejmą między innymi pracowników Insomniac Games, Naughty Dog, Guerilla Games i Firesprite, a London Studiom, znane między innymi z Blood & Truth czy serii Singstar, zostanie całkowicie zamknięte.