Anya Taylor-Joy o występie w Diunie 2. Jak udało im się dochować tajemnicy?

Już wcześniej reżyser Diuny 2, Denis Villeneuve, ujawnił swoje zamiary stojące za niespodziewanym występem Anyi Taylor-Joy w roli młodszej siostry Paula Atrydy, Ali. Chciał bowiem sprawdzić, jak długo można zachować taką informację w tajemnicy. Ostatecznie wyszła na jaw dopiero w momencie premiery filmu, gdy aktorka pojawiła się na czerwonym dywanie. Teraz sama opowiedziała o tym wszystkim ze swojej perspektywy.

Diuna 2 - Anya Taylor-Joy o tajemniczym występie

Jak opowiada aktorka, spotkała się z reżyserem zanim pojechała do Australii na plan zdjęciowy Furiosy. Na tym spotkaniu Villeneuve powiedział jej, że harmonogram zdjęć George'a Millera nie pozwoli jej na jednoczesną przeprawę na planetę Arrakis.

- Jeszcze zanim usiadłam, powiedział: "Chcę, żebyś była w Diunie, ale nie możesz tego zrobić!". Pomyślałam: "Proszę?". Pominęłam wszystkie etapy żałoby i od razu zaczęłam błagać. "Mogę to zrobić. Mogę być jednocześnie w Australii i Abu Zabi". Chciał, żebym stała się częścią tego uniwersum. Utrzymywaliśmy kontakt. Po prostu miałam przeczucie, że to jeszcze nie koniec.

Ostatecznie produkcja Diuny rozpoczęła się bez Taylor-Joy. W dniu, kiedy aktorka wróciła z Australii do Los Angeles, Villeneuve zadzwonił do niej z pewną szaloną propozycją. Stwierdził, że jeśli "zmieści się w budżecie i zdąży na czas, to się uda". Reżyser miał na myśli krótką scenę z Alią.

Taylor-Joy nie mogła powiedzieć nikomu o swojej scenie, którą nakręciła z nieliczną ekipą produkcyjną w Namibii. Villeneuve zadbał o to, aby nawet "nikt w studiu" nie wiedział o tym występie. Twarz aktorki miała być zamazana we wczesnych wersjach filmu.

- Powiedziałam jedynie mężowi i moim rodzicom. I zabrałam mamę ze sobą.

Co będzie dalej z Alią Atrydą? Aktorka ma ogromną nadzieję, że w przyszłości będzie mogła pojawić się w 3. części. I tym razem pewnie zadba o to, aby mogła pobyć nieco dłużej na planecie Arrakis.

