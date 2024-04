Diuna 2 - Denis Villeneuve tłumaczy zmiany w filmie względem książek. Czy Paul uważa się za Mesjasza?

fot. Warner Bros. Discovery

Niedawno sieć obiegła wieść o tym, że Denis Villeneuve przygotowuje już scenariusz do kolejnej części filmowej Diuny. W rozmowie z The New York Times wytłumaczył niektóre ze zmian w swoich filmach względem książek Franka Herberta. Denis Villeneuve zapytany o to, czy Paul uważa się za Mesjasza pod koniec wydarzeń drugiego filmu, odpowiedział:

Nie sądzę, że on wierzy w bycie Mesjaszem. Uważam, że czuje on brzemię dziedzictwa, które na Fremenów nałożyły Bene Gesserit i widzi potencjał, by użyć tej religijnej potęgi do przetrwania.

W Diunie 2 pojawiło się wiele zmian względem książki Franka Herberta, które jednym się spodobały, a innym nie. Jedną z nich było skrócenie okresu czasu, w którym działa się akcja filmu. W książce były to lata, a w filmie miesiące.

Pomysł był taki, aby skompresować książkę, żeby Paul czuł presję, by zyskać zaufanie Fremenów, by zacząć się przygotowywać, ale nie odnieść jeszcze sukcesu, nie mieć czasu na rozpoczęcie prawdziwej wojny. Czas gra na jego niekorzyść.

Wspomniał też o decyzji odnośnie postaci Alii, w którą wcielała się Anya Taylor-Joy. W książkach dziewczynka była już niemowlęciem, ale w adaptacji Denisa Villeneuve nawet się nie narodziła, a pod koniec produkcji Lady Jessica jest nadal w ciąży. Reżyser wytłumaczył dlaczego:

Zwykle, gdy widzisz ciężarną kobietę na ekranie, to rodzi ona dziecko. Uniknięcie tego i pozostawienie jej w stanie ciąży było moim zdaniem bardzo w stylu Franka Herberta. Odszedłem od morderczego niemowlęcia, bo pomyślałem, że to świeże i oryginalne. Szczerze mówiąc jest to jedna z rzeczy, z których jestem najbardziej dumny w adaptacji.

