Apex Legends: Arsenał - co nowego pojawi się w grze? Ballistic, Skraj Świata i MMR

Apex Legends: Arsenał zadebiutuje już 9 maja. To 17. sezon popularnej strzelanki, która zdobyła fanów na całym świecie. Co nowego pojawi się tym razem w grze? Przekonajcie się sami.

Poniżej wypunktowaliśmy najważniejsze informacje, takie jak aktualizacje rankingowe, zmieniony system dobierania graczy i dodatkowe funkcje strzelnicy. Na samym końcu znajdziecie też wszystkie umiejętności Ballistica, czyli nowej Legendy.

Apex Legends: Arsenał - co nowego pojawi się w grze?

Nowa Legenda - szczegółowe informacje o Ballisticu znajdziecie poniżej.

Aktualizacje rankingowe - główną zmianą jest to, że nie będzie już resetowania podziału rankingowego. Nowy system punktacji będzie kładł większy nacisk na nagradzanie wygranej i gry drużynowej. Co ciekawe, w teorii ma też brać pod uwagę trudność meczu.

Matchmaking Rating (MMR) - nowy system dobierania graczy. Jego ważnym elementem jest to, że będzie brać pod uwagę przewagę, jaką mają wcześniej uformowane drużyny, by rozgrywka była bardziej sprawiedliwa dla tych, co grają na przykład solo. Przykład? Twoje MMR rośnie, gdy eliminujesz przeciwników, ale jest także dodawane do wcześniej uformowanych drużyn.

Regeneracja Skraju Świata - jedna z ulubionych map graczy zostanie przeobrażona. Poziom lawy na Skraju Świata podniósł się, a po jej ostygnięciu ekipy budowlane przeprowadziły liczne naprawy. Klimatyzatory zmieniły krajobraz, tworząc zaspy śnieżne i ograniczając pył wulkaniczny, co skutkuje lepszą widocznością. We Wschodnim Fragmencie znajduje się Muzeum Igrzysk Apex, w którym gracze mogą poznać historię Igrzysk.

Mistrzostwo broni - ten nowy system Mistrzostwa oręża pozwala Legendom na biegłe posługiwanie się każdą bronią w grze poprzez zdobywanie XP rynsztunku i wykonywanie zadań we wszystkich trybach. Gdy gracze osiągną określone kamienie milowe, odblokują testy broni. Nagrodami za próby są odznaki związane z orężem, Legendarna rama sztandaru i Legendarny pakiet arsenału. Opanowanie każdej broni w grze pozwoli odblokować specjalne nagrody Mistrzostwa.

Nowa odsłona strzelnicy - pojawią się nowe budynki na poligonie, a gracz będzie mógł dostosować manekiny tak, by biegały i strzelały, stając się prawdziwym wyzwaniem w walce. Oprócz podstawowego szkolenia pojawią się nowe specjalne tryby do doskonalenia swoich umiejętności.

Apex Legends: Arsenał - Ballistic

Apex Legends: Arsenał - nowa Legenda

Przede wszystkim do gry dołączy nowa Legenda. August Montgomery Brinkman, rywalizujący pod pseudonimem Ballistic, to były zawodnik Kopuły Gromu. Kiedyś był gwiazdą, jednak ze względu na swoją brawurę naraził członka drużyny na niebezpieczeństwo, co doprowadziło do śmierci przyjaciela. W ten sposób przeszedł na emeryturę, w trakcie której zaniedbywał relacje z najbliższymi, pogrążając się w żałobie. Po wielu latach postanowił jednak dołączyć do Igrzysk Apex, chcąc zastąpić syna i zapewnić mu w ten sposób bezpieczeństwo.

Apex Legends: Arsenał - wszystkie zdolności Ballistica

Zdolność pasywna - Pasek

Ballistic jest w stanie przechowywać trzecią broń w swoim pasku, do której dostęp można uzyskać poprzez ekwipunek. Co prawda broń z paska nie może być ulepszana przez akcesoria, ale hej – to wciąż więcej siły ognia.

Zdolność taktyczna – Świstak

Przeciwnicy muszą mieć oczy szeroko otwarte, ponieważ Ballistic może wystrzelić pocisk kierowany, który rozgrzewa broń przeciwnika, powodując obrażenia podczas strzelania.

Zdolność specjalna – Burza

Dobrze, że Ballistic jest graczem zespołowym! Aktywowanie Burzy w pobliżu kolegów z drużyny dodaje szybsze przeładowanie, większą prędkość ruchu z bronią i nieskończoną amunicję. Jako, że Ballistic jest łakomy na modę, Burza ulepsza również broń z paska do złota.