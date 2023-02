Apex Legends: Święto - wszystkie Klasy i Atuty. Nowy tryb gry, lepsza strzelnica i szansa na pamiątkę!

RESPAWN ENTERTAINMENT

Pojawi się wiele zmian w Apex Legends. 16. sezon może być jednym z najbardziej ekscytujących do tej pory. Legendy zostaną podzielone na Klasy, które znacząco wpłyną na rozgrywkę i planowanie strategii. Zostanie zaktualizowana strzelnica, a gra stanie się o wiele bardziej przystępna dla nowych graczy. Aż sześć Legend zostanie zbalansowanych. W dodatku pojawi się zupełnie nowa broń energetyczna, tryb gry Deathmatch Drużynowy i szansa na pamiątkę dzięki tegorocznemu wydarzeniu kolekcjonerskiemu. Zobaczcie szczegóły poniżej.

Apex Legends - czy w 16. sezonie będzie nowa Legenda?

W nowym sezonie Apex Legend nie będzie nowej Legendy. Zamiast tego twórcy skupili się na zbalansowaniu postaci, które są już w grze. Dokładnie 6 Legend otrzyma aktualizacje, w tym Wraith, Lifeline i Seer. Wraith będzie mogła na przykład umieścić swój portal na dwa razy większą odległość niż do tej pory, a Bloodhound zacznie wypuszczać białe kruki, lecące w kierunku najbliższego wroga.

Jednak wszyscy bohaterowie są w tym sezonie ulepszeni poprzez Klasy i Atuty, z którymi możecie zapoznać się poniżej. Ta zmiana nie wpłynie bezpośrednio na walkę, ale na planowanie strategii.

Apex Legends - wszystkie Klasy i Atuty

Zmianą, która może zmienić całą rozgrywkę, jest podzielenie Legend na klasy. Każda z nich ma wyjątkowe atuty, które mogą przydać się w walce. Takie rozwiązanie może sprawić, że rozgrywka stanie się o wiele bardziej strategiczna, szczególnie w meczach rankingowych.

Fot. Materiały prasowe

Klasy Legend dzielą się na:

Szturmowe - Ash, Fuse, Mad Maggie, Bangalore i Revenant. Atuty: Legendy z tej kategorii mogą otwierać dodatkową półkę w czerwonych pojemnikach i nosić więcej amunicji w ekwipunku.

Zaczepne - Pathfinder, Horizon, Octane, Valkyrie, Wraith i Mirage. Atuty: Legendy z tej kategorii mogą zobaczyć zrzuty zaopatrzenia z większej odległości i określić jaki jest najcenniejszy przedmiot w zrzucie. Dostaną także informacje, czy został zabrany, by zaplanować ewentualną zasadzkę.

Zwiadowcze - Bloodhound, Crypto, Seer i Vantage. Atuty: Urządzenie, które do tej pory służyło do skanowania następnego Pierścienia, będzie teraz pozwalać Legendom Zwiadowczym na skanowanie terenu, ujawniając lokalizację wrogów.

Kontrolujące - Caustic, Wattson, Rampart, Catalyst. Atuty: pojawi się nowe urządzenie, służące do sprawdzania Pierścienia. Będą z niego mogły skorzystać tylko Legendy Zwiadowcze.

Wsparcia - Lifeline, Loba, Newcastle i Gibraltar. Atuty: Legendy wsparcia będą miały dostęp do dodatkowej półki w niebieskich pojemnikach z zaopatrzeniem, które wcześniej otwierała jedynie Lifeline. Ważne jest to, że od teraz na półkach będą ważne przedmioty do przetrwania i lecznicze.

Apex Legends: Święto

Apex Legends - najważniejsze aktualizacje

Nowa strzelnica - gracz będzie miał możliwość dostosowania wielu elementów. Na przykład zostanie dodana funkcja, by cele poruszały się podobnie do graczy, kucając i przesuwając się na boki. Użytkownik będzie mógł zmienić poziom pancerza manekina i nie tylko. Wszystkie te zmiany mają pomóc graczowi w rozwinięciu umiejętności, które mogą okazać się przydatne podczas prawdziwej walki.

- gracz będzie miał możliwość dostosowania wielu elementów. Na przykład zostanie dodana funkcja, by cele poruszały się podobnie do graczy, kucając i przesuwając się na boki. Użytkownik będzie mógł zmienić poziom pancerza manekina i nie tylko. Wszystkie te zmiany mają pomóc graczowi w rozwinięciu umiejętności, które mogą okazać się przydatne podczas prawdziwej walki. Nowy tryb gry - Deathmatch Drużynowy . Gracze będą mieli możliwość rozegrania starć 6 na 6, gdzie punkty zdobywane są przez eliminowanie wrogów. Ten, kto wygra dwie rundy z trzech, wygrywa. Walki odbędą się w Siedlisku 4 w Punkcie Burzowym, Mieście czaszek z Królewskiego Kanionu i Nieproszonym gościu z Ukojenia.

. Gracze będą mieli możliwość rozegrania starć 6 na 6, gdzie punkty zdobywane są przez eliminowanie wrogów. Ten, kto wygra dwie rundy z trzech, wygrywa. Walki odbędą się w Siedlisku 4 w Punkcie Burzowym, Mieście czaszek z Królewskiego Kanionu i Nieproszonym gościu z Ukojenia. Nagrody za logowanie - każdy z graczy otrzyma nagrody za logowanie przez pierwsze dwa tygodnie Święta. Wystarczy zalogować się do gry między 14 a 21 lutego, by automatycznie odblokować Crypto z pakietem tematycznym. Logowanie między 21 a 28 lutego, zapewni odblokowanie podżegaczki Ash oraz jeden z jej pakietów.

- każdy z graczy otrzyma nagrody za logowanie przez pierwsze dwa tygodnie Święta. Wystarczy zalogować się do gry między 14 a 21 lutego, by automatycznie odblokować Crypto z pakietem tematycznym. Logowanie między 21 a 28 lutego, zapewni odblokowanie podżegaczki Ash oraz jeden z jej pakietów. Nowy karabin energetyczny Nemesis . Strzela czterema pociskami w serii. Symuluje broń automatyczną dzięki mechanice skracania czasu między seriami.

. Strzela czterema pociskami w serii. Symuluje broń automatyczną dzięki mechanice skracania czasu między seriami. Gra zostanie lepiej dostosowana do nowych graczy. Oprócz ulepszonej strzelnicy, zostaną wprowadzone boty do meczów orientacyjnych dla nowych graczy. Zostaną dodane także wyzwania powitalne.

Apex Legends - jak zdobyć pamiątkę?

Tegoroczne wydarzenie kolekcjonerskie będzie zawierać liczne nagrody i ograniczone czasowo przedmioty kosmetyczne dla legend. Ukończenie kolekcji rocznicowej przed końcem wydarzenia pozwoli otrzymać 150 fragmentów pamiątek, by móc odblokować wybraną pamiątkę lub prestiżową skórkę.