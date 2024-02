Apex Legends - Przełamanie. Nowy sezon, nowy tryb, nowa mapa i 2 odskocznie

Źródło: EA

Reklama

Wielkimi krokami nadchodzi 20. sezon Apex Legends. Przełamanie zadebiutuje już 13 lutego i szykuje wiele ekscytujących nowości dla graczy, a my zebraliśmy dla was najważniejsze z nich: Ulepszenia legend, nową mapę Składanki, zmiany w systemie rankingowym, a także informacje o tym, co usunięto, a co dodano do rozgrywki. Zobaczcie sami.

Apex Legends - Przełamanie. Najważniejsze zmiany

W trybie Battle Royale zostaną wprowadzone Ulepszenia legend . Nie będzie liczyć się już tylko wybranie legendy na samym początku rozgrywki. To całkowicie nowy system, w którym gracz będzie z czasem odblokowywał różne ulepszenia postaci - za pomocą zdobytych punktów ewolucji - podnosząc poziom pancerza i odblokowując wyjątkowe ulepszenia. 12 lutego 2024 roku mają pojawić się pełne drzewka Ulepszenia legend.

. Nie będzie liczyć się już tylko wybranie legendy na samym początku rozgrywki. To całkowicie nowy system, w którym gracz będzie z czasem odblokowywał różne ulepszenia postaci - za pomocą zdobytych punktów ewolucji - podnosząc poziom pancerza i odblokowując wyjątkowe ulepszenia. 12 lutego 2024 roku mają pojawić się pełne drzewka Ulepszenia legend. To nie koniec zmian w Battle Royale. Osłony osobiste już nie będą łupami - nie będzie można ich znaleźć na ziemi. Każda legenda ma swój pancerz, który będzie robił się coraz bardziej wytrzymały z każdym awansem. Po pokonaniu wroga o wyższym poziomie pancerza można wchłonąć jego rdzenie osłony, znajdujące się w skrzyniach śmierci. To na trzydzieści sekund doładuje pancerz gracza. To na pewno znacząco wpłynie na grę, ponieważ uniemożliwi dotychczasową taktykę "Armor Swapping".

- nie będzie można ich znaleźć na ziemi. Każda legenda ma swój pancerz, który będzie robił się coraz bardziej wytrzymały z każdym awansem. Po pokonaniu wroga o wyższym poziomie pancerza można wchłonąć jego rdzenie osłony, znajdujące się w skrzyniach śmierci. To na trzydzieści sekund doładuje pancerz gracza. To na pewno znacząco wpłynie na grę, ponieważ uniemożliwi dotychczasową taktykę "Armor Swapping". Wcześniej wspomnieliśmy o Punktach ewolucji, dzięki którym będzie można ulepszać swoją legendę. Będzie można je zdobyć między innymi za obrażenia, powalenia, asysty i egzekucje. Za to cała drużyna może je dostać za eliminacje oddziałów, reanimacje, odrodzenia, skanowanie konsol pierścienia i sygnalizatorów rozpoznawczych, kończenie prób i zabijanie dzikich zwierząt, a także kolektory ewolucji (przyrządy rozsiane na mapie, aktywowane z opóźnieniem podczas pierwszego pierścienia, z którym każdy członek drużyny może wejść w interakcję).

Źródło: EA

Gry rankingowe przechodzą metamorfozę. Przede wszystkim wrócą podziały. System zostanie też zmieniony tak, by bardziej nagradzać ryzyko, a nie tylko przetrwanie (większy nacisk zostanie położony na eliminacje, a nie zajętą pozycję). Po premierze Przełamania każdy gracz zacznie z 1 PR - w związku z tym prawdopodobnie minie trochę czasu, zanim bardziej i mniej doświadczeni gracze zostaną rozdzieleni. Zmiany te oznaczają także powrót kosztów udziału: 20 PR za każdy poziom począwszy od srebra.

przechodzą metamorfozę. Przede wszystkim wrócą podziały. System zostanie też zmieniony tak, by bardziej nagradzać ryzyko, a nie tylko przetrwanie (większy nacisk zostanie położony na eliminacje, a nie zajętą pozycję). - w związku z tym prawdopodobnie minie trochę czasu, zanim bardziej i mniej doświadczeni gracze zostaną rozdzieleni. Zmiany te oznaczają także powrót kosztów udziału: 20 PR za każdy poziom począwszy od srebra. Matchmaking będzie oparty na wartościach PR, a nie rangach.

będzie oparty na wartościach PR, a nie rangach. Co usunięto w nowym sezonie? Próby awansowe i gry tymczasowe , na które bardzo narzekali gracze. Kluby , które zostaną zastąpione tagami.

w nowym sezonie? , na które bardzo narzekali gracze. , które zostaną zastąpione tagami. Zostanie wprowadzony nowy ograniczony czasowo tryb Prosty strzał - przyspieszona wersja Battle Royale.

- przyspieszona wersja Battle Royale. Pojawi się nowa mapa Składanki: Kopuła Gromu. Jak informuje EA, "zmodyfikowany zabójczymi ulepszeniami podniebny stadion został zainspirowany pierwszą areną z Królewskiego Kanionu". Zdjęcie możecie przejrzeć w poniższej galerii.

Apex Legends: Przełamanie - Kopuła Gromu

Jeśli chodzi o legendy, wprowadzono zmianę, która ucieszy fanów Octane'a , którzy prosili o nią od wielu sezonów: będzie w stanie upuścić aż dwie odskocznie zamiast jednej.

, którzy prosili o nią od wielu sezonów: zamiast jednej. W związku z tym, że to 5. rocznica gry, fani mogą spodziewać się darmowych nagród od Respawnu przez cały sezon i szansy na odblokowanie 6 legend - mogą grać nimi, nawet jeśli nie mieli ich odblokowanych do tej pory, a po spełnieniu wyzwań dostać je na stałe.

Apex Legends - Przełamanie. Zwiastun