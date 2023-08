Apex Legends: Odrodzenie - zwiastun dużej aktualizacji. Revenant zmieni się nie do poznania!

fot. EA

Electronic Arts i Respawn Entertainment ujawnili zwiastun rozgrywki Odrodzenia, czyli nadchodzącej dużej aktualizacji do Apex Legends. Popularna strzelanka battle royale doczeka się kilku interesujących zmian i nowości. Bez wątpienia największą z nich będzie przebudowanie postaci Revenanta. Bohater otrzyma nowy wygląd oraz zdolności, a także zostanie odblokowany dla wszystkich graczy na cały sezon. Osoby, którym uda się wykonać zestaw wyzwań, będą mogły zachować go na stałe.

Revenant otrzyma trzy zupełnie nowe umiejętności. Pasywna zdolność "Instynkt Zabójcy" umożliwi mu wykrycie pobliskich wrogów z niskim stanem zdrowia, a także sprawi, że lepiej się wspina i szybciej porusza po przykucnięciu. Zdolność taktyczna "Cieniowy Skok" umożliwi Revenantowi zmniejszanie dystansu do ofiar, a zdolność specjalna "Wykute Cienie" zapewni bohaterowi osłonę.

Apex Legends: Odrodzenie - zwiastun aktualizacji

Poinformowano również, że Składanka przeniesie znane i lubiane tryby do lokacji na Rozbitym Księżycu: Bieg z bronią oraz Deathmatch Drużynowy do Rdzenia, a Kontrolę do Stacji Produkcji.

Oprócz tego gracze będą mogli wziąć udział w specjalnym wydarzeniu, w którego trakcie otrzymają podwójne XP w trybach Battle Royale (w dniach 8-15 sierpnia) oraz Składanki (15-22 sierpnia). Listę nowości domyka Przepustka Bojowa "Odrodzenie", która umożliwi zdobycie przedmiotów kosmetycznych, w tym skórek broni, postaci i emotek.

Apex Legends: Odrodzenie wystartuje już 8 sierpnia.

