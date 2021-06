2% spośród 1000 najpopularniejszych aplikacji z App Store wyłuz

Źródło: Apple

W trakcie sporu sądowego pomiędzy Apple a Epic Games szef korporacji z Cupertino wielokrotnie podkreślał, że staranna selekcja aplikacji w App Store pozwala zapewnić użytkownikom iSprzętów wysoki poziom bezpieczeństwa. Według Tima Cooka rezygnacja z tych mechanizmów zamieniłaby sklep w toksyczne środowisko, dlatego korporacja nie może zgodzić się na poluźnienie dotychczasowych zasad funkcjonowania usługi. App Store w obecnej, ściśle kontrolowanej formie ma być swoistą gwarancją bezpieczeństwa całego ekosystemu iOS.

Słowa te stoją jednak w sprzeczności z najnowszym raportem opracowanym przez redakcję Washington Post. Serwis przyjrzał się 1000 najchętniej pobieranym aplikacjom z App Store i doszedł do wniosku, że blisko 2% z nich to scam w czystej postaci. Szacuje się, że twórcy tych programów mogli oszukać użytkowników iSprzętów na równowartość ok. 48 milionów dolarów. Co gorsza, po zaraportowaniu 18 podejrzanych aplikacji firma zdjęła jedynie 12 spośród nich.

Wśród scamowego oprogramowania znalazły się m.in. VPN-y, które wysyłały fałszywe ostrzeżenia o zainfekowaniu urządzenia, nakłaniając tym samym do zakupu zbędnego oprogramowania antywirusowego. Na czarną listę trafiły także aplikacje randkowe, czytniki kodów QR oraz aplikacje podszywające się pod takie korporacje jak Amazon czy Samsung. Część z deweloperów posunęła się nawet do pisania fałszywych recenzji, aby wywindować swoją aplikację na liście najpopularniejszych produktów i zwiększyć tym samym szansę na nieuczciwy zarobek.

Fred Sainz z Apple w komentarzu do raportu Washington Post stwierdził, że korporacja na bieżąco usuwa aplikacje, które stanowią zagrożenie dla użytkowników, aby zapewnić klientom jak najwyższy komfort korzystania ze sklepu. Niestety, nawet sito recenzyjne nie jest w stanie wyłapać wszystkich szkodliwych aplikacji. Według najnowszych danych korporacji udało się w ostatnim roku zablokować podejrzane transakcje na łączną kwotę rzędu ok. 1,5 miliarda dolarów, a czas na zidentyfikowanie i zdjęcie z biblioteki App Store scamowego oprogramowania oscylował wokół jednego miesiąca.