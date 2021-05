Intel: komputery Apple nie nadają się do grania

Źródło: TechSpot

Porzucenie przez Apple procesorów Intela na rzecz autorskiej konstrukcji prędzej czy później musiało doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji tych dwóch technologicznych gigantów. Intel postanowił wykorzystać swoje wystąpienie na targach Computex 2021, aby obwieścić wszystkim słuchaczom, że Apple nie potrafi projektować komputerów dla graczy.

W trakcie konferencji padły słowa, które z pewnością podgrzeją rywalizację na rynku technologicznym. Według Intela laptopy z Windowsem “zapewniają lepsze doświadczenia gamingowe niż jakikolwiek laptop Apple”. Choć układ M1 zastosowany w najnowszych MacBookach okazał się świetnym produktem i w zastosowaniach profesjonalnych faktycznie może okazać się lepszym wyborem niż Intel, to podzespoły niebieskich znacznie lepiej sprawdzają się w grach.

Intel nie ograniczył się jednak do suchych stwierdzeń, przytoczył także szereg topowych gier, których nie uświadczymy w natywnej odsłonie na komputerach z macOS na pokładzie. Na liście znalazły się takie pozycje jak Apex Legends, Cyberpunk 2077, Grand Theft Auto V, PUBG, Rocket League czy Valorant. Intel pokusił się także na uruchomienie Valheima za pośrednictwem Parallels Desktop, aplikacji do odpalania Windowsa w macOS. Według korporacji gra działa fatalnie nawet na niskich ustawieniach.

Co ciekawe, firma nie uderzyła wyłącznie w układ M1. Intel porównał również wydajność gamingową najmocniejszego MacBooka Pro z procesorem Core i9 9980HK oraz kartą graficzną AMD Radeon Pro 5600M do windowsowego laptopa z procesorem Core i5 11400H oraz kartą GeForce RTX 3060. Na tym polu sprzęt od Apple poległ na całej długości. Według upublicznionych danych w żadnym teście MacBook nie wyprzedził konkurencyjnego sprzętu:

Źródło: TechSpot

Analizując to zestawienie warto także wziąć pod uwagę koszt poszczególnych modeli. Za intelowską propozycję zapłacimy prawdopodobnie ok. 6-8 tysięcy złotych, a wspomniany MacBook Pro to wydatek rzędu 17,5 tysiąca.