Apple doda treści AR do produkcji z serwisu Apple TV+

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Apple TV

Według dziennikarzy serwisu Bloomberg firma Apple szykuje się do wdrożenia rozwiązań z zakresu rzeczywistości rozszerzonej do swojego serwisu filmowego. Informatorzy branżowi sugerują, że technologia AR pojawi się na platformie Apple TV+ i zostanie wykorzystana do wyświetlania w naszym otoczeniu wirtualnych obiektów oraz postaci.

Nowa funkcja ma przyciągnąć do usługi filmowej nowych klientów oraz wypromować technologię AR, która znajduje się w kręgu zainteresowania amerykańskiej korporacji. Rzeczywistość rozszerzona pozwoli uzupełnić to, co widzimy na ekranie. Aby móc z niej skorzystać w ramach Apple TV+, konieczne będzie posiadanie iPhone’a bądź iPada ze specjalną aplikacją, która wyświetli cyfrowe przedmioty narzucone na obraz przechwycony przez kamerę.

Jako przykład wykorzystania tej technologii podano możliwość wyświetlenia łazika marsjańskiego podczas oglądania For All Mankind. Widz mógłby w trakcie sceny spaceru po powierzchni Księżyca rzutować cyfrowy model pojazdu na stół, aby lepiej mu się przyjrzeć. Według pierwotnych założeń nowa usługa miała zadebiutować jeszcze w tym roku, ale pandemia koronawirusa opóźniła jej wdrożenie. Najnowsze plany zakładają, że pojawi się na rynku w 2021 roku.

Zobacz także:

Na razie nie wiadomo, czy dodatki AR będą wyświetlane także za pośrednictwem gogli rozszerzonej rzeczywistości, nad którymi rzekomo pracują projektanci Apple. Nawet jeśli tak się stanie, to na ich debiut przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Informatorzy Bloomberga twierdzą, że nie pojawią się na w sprzedaży wcześniej niż w 2023 roku.