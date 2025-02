Batman Ninja vs. Yakuza League. To nie żart, tylko oficjalny zwiastun anime DC

Warner Bros

Reklama

Choć nazwa Batman Ninja vs. Yakuza League może wydawać się wielu fanom abstrakcyjna, to właśnie tak nazywa się nowy superbohaterski film DC. Jest to anime, w którym Mroczny Rycerz wraz ze swoimi sojusznikami będzie walczyć z gangsterami, dowodzonymi przez alternatywną wersję Ligi Sprawiedliwości.

Zwiastun produkcji możecie zobaczyć poniżej. Na pewno zwrócicie uwagę na fakt, że styl animacji jest dość specyficzny, co wiele osób już komentuje w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami.

Batman Ninja vs. Yakuza League - zwiastun

ROZWIŃ ▼

Batman Ninja vs. Yakuza League - reżyseria, scenariusz

Za reżyserię Batman Ninja vs. Yakuza League odpowiadają Junpei Mizusaki (Batman Ninja, Sound & Fury) i Shinji Takagi (Pokonyan). Scenariusz napisał Kazuki Nakashi. Film został wyprodukowany przez Warner Bros. i zanimowany przez Kamikaze Douga i YamatoWorks.

Batman Ninja vs. Yakuza League - premiera

Batman Ninja vs. Yakuza League będzie dostępny w wersji cyfrowej od 18 marca oraz w rozdzielczości 4K UHD i Blu-ray od 15 kwietnia.