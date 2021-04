Apple gra kolorami. Firma zaprezentowała nowe komputery iMac

Źródło: Apple

Odświeżona odsłona iMaców pięknie łączy tradycję z nowoczesnością. Sercem nowych komputerów stacjonarnych od Apple jest autorski procesor M1 zamknięty w smukłej i płaskiej 24-calowej obudowie, która swoim rozmiarem tylko nieznacznie przewyższa dotychczasowe 21,5-calowe iMaki. Projektanci postanowili powrócić do pomysłu z końcówki lat 90. ubiegłego wieku i wypuścili sprzęt w kilku pastelowych wersjach kolorystycznych. iMac z M1 na pokładzie jawi się tym samym jako futurystyczny następca kultowego modelu iMac G3.

Wysmuklenie i unowocześnienie obudowy to jednak tylko zmiana kosmetyczna, najważniejsze jest to, co ukryto w środku. A dzięki układowy Apple M1 iMac 2021 nie tylko ma zachwycać wydajnością, będzie także o 50% cichszy niż jego poprzednicy.

Sprzęt wyposażono w unowocześnioną kamerę do wideorozmów FaceTime z większą matrycą, która podobno świetnie dogaduje się z Apple M1. Nowy procesor ma ułatwić kontrolowanie w locie balansu bieli, poziomu szumów czy ekspozycji. Użytkownik otrzyma do dyspozycji również trzy zintegrowane mikrofony współpracujące z systemem redukcji szumów, które zadbają o klarowność ścieżki audio podczas prowadzenia wideorozmów.

Apple iMac 2021

Wraz z nowym iMakiem zadebiutują także odświeżone wersje klawiatur oraz myszek w obudowach o takich samych kolorach, co zaprezentowane komputery. W wybranych modelach Magic Keyboards zamontowano moduł TouchID, który pozwoli zalogować się za pośrednictwem systemu biometrycznego do droższych iMaków.

Najtańszy model z 8-rdzeniowym procesorem, 7-rdzeniowym układem graficznym, dwoma portami Thunderbolt oraz 256 GB na dane zapłacimy 6799 zł. Za wersję z 8-rdzeniowym układem graficznym, gigabitowym portem Ethernet, dodatkowymi 3 portami USB oraz klawiaturą Magic Keyboard z Touch ID zapłacimy 7899 zł, a najdroższy model z nośnikiem 512 GB wyceniono na 8899 zł. Wszystkie nowe iMaki mają 8 GB pamięci RAM oraz wyświetlacz Retina 4.5K o przekątnej 24”.