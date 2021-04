xCloud w wersji beta debiutuje na komputerach z Windowsem oraz sprzętach mobilnych od Apple

Źródło: Microsoft

Microsoft spełnia obietnicę, którą złożył graczom pod koniec 2020 roku. Firma uruchomi serwery usługi cloud gamingowej dla komputerów osobistych, iPhone’ów oraz iPadów. Klienci korporacji zainteresowani graniem w chmurze już wkrótce będą mogli zapisać się do programu testowego Xbox Cloud Gaming dla komputerów osobistych oraz urządzeń Apple, 20 kwietnia korporacja rozpocznie wysyłkę zaproszeń do usługi wybranym subskrybentom Xbox Game Pass Ultimate.

Nowa aplikacja pozwoli uruchomić xClouda na komputerach z Windowsem 10 a także iPhone’ach oraz iPadach za pośrednictwem webowej wersji oprogramowania. Pierwsi testerzy otrzymają do dyspozycji przeszło 100 tytułów odpalanych za pośrednictwem uproszczonego interfejsu Xboxa. Aby rozpocząć zabawę w chmurze, wystarczy sparować z urządzeniem bezprzewodowy kontroler bądź wpiąć pada do portu USB. Istnieje także możliwość grania za pośrednictwem ekranu dotykowego – 50 tytułów przystosowano do obsługi przy wykorzystaniu spersonalizowanego interfejsu tego typu.

Program testowy nowej usługi ma pomóc w wyłapaniu ewentualnych błędów i zoptymalizowaniu jej działanie w taki sposób, aby na każdej platformie oferowała równie satysfakcjonujące doświadczenia.

Na razie nie wiadomo, kiedy xCloud na pecety oraz iSprzęty trafi do powszechnego dostępu. Przedstawiciele Microsoftu informują jedynie, że będą sukcesywnie rozszerzać dostęp do usługi na wszystkich 22 rynkach z dostępem do serwerów cloud gamingowych korporacji.